Ústavná kríza v Maďarsku: Prezident Sulyok žiada pomoc Benátskej komisie

BUDAPEŠŤ - Maďarský prezident Tamás Sulyok vo štvrtok popoludní prijal delegáciu Benátskej komisie. Uviedla to agentúra MTI, podľa ktorej hlava štátu sa 29. mája obrátila na tento poradný orgán Rady Európy pre ústavné otázky so žiadosťou o expertízu „pri riešení ústavného konfliktu medzi ústavnými činiteľmi, ktorý vznikol po voľbách, berúc do úvahy európske ústavné hodnoty,“ informuje spravodajca v Budapešti.
Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany Tisza, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka. Kancelária prezidenta dodala, že Benátska komisia naznačila, že je pripravená urýchlene prerokovať podanie a získať informácie o tejto veci prostredníctvom osobných konzultácií v Budapešti.
„Prezident republiky oceňuje záväzok Benátskej komisie podporovať riešenie spornej situácie a zároveň vyjadril nádej, že konzultácie medzi týmto orgánom a maďarskou vládou účinne prispejú aj k zachovaniu maďarského ústavného poriadku na úrovni, ktorá je v súlade s európskymi štandardmi,“ podčiarkla kancelária prezidenta. Exprezident János Áder označil vo štvrtok postup vlády premiéra Pétera Magyara pri odvolávaní Tamása Sulyoka z postu prezidenta republiky za protiústavný.
Áder, ktorý zastával funkciu hlavy štátu v rokoch 2012 až 2022, povedal, že táto situácia sa dá označiť ako „ústavný prevrat, občianskoprávny kobercový nálet či začiatok studenej občianskej vojny“. Benátsku komisiu na posúdenie legislatívneho návrhu pozval minulý týždeň premiér Magyar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Sulyok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu.