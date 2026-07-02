Ďalší zásah proti opozícii v Rusku: Zatkli členku strany Jabloko

MOSKVA - Ruské bezpečnostné zložky vo štvrtok zatkli členku opozičnej strany Jabloko Elenu Perepelicovú. Podozrivá je z poskytovania darov zakázanej organizácii. Píše agentúra Reuters.
Perepelicová (60) je jednou z mnohých členov a členiek strany, ktorí čelia obvineniam a súdnym konaniam. Minulý týždeň podpredsedu Jabloka Maxima Kruglova odsúdili za „šírenie dezinformácií o ruskej armáde“ na sedem rokov väzenia. Úrady v júni 2025 uvalili domáce väzenie na predsedu pskovskej pobočky strany Leva Šlosberga a v decembri 2025 udelili predsedovi strany Nikolajovi Rybakovovi pokutu za zverejnenie fotografie zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného na sociálnych sieťach. Navaľnyj zomrel v roku 2024 v arktickej väznici a v Rusku je označený za „extrémistu“. Každému, kto spomenie jeho alebo jeho zakázanú Nadáciu proti korupcii, hrozí trestne stíhanie.
Petrohradský právnik Alexej Kalugin v novembri 2025 zverejnil na svojom telegramovom kanáli odpovede ruského ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra. Podľa nich „obrázok občana Alexeja Anatolieviča Navaľného“ nebol zaradený na „federálny zoznam extrémistických materiálov“. Jabloko je jednou z najstarších ruských opozičných strán. V parlamentných voľbách v 90. rokoch a začiatkom 21. storočia ju volili milióny voličov, ale od roku 2007 nezískala v ruskej Štátnej dume (dolnej komore parlamentu) žiadny mandát.
Strana tvrdí, že čelí neustálym byrokratickým obmedzeniam, ktoré majú zabrániť zvoleniu jej kandidátov. V septembri sa v Rusku uskutočnia parlamentné voľby, ale sa podľa Reuters vzhľadom na súčasné autokratické pomery neočakáva, že Jabloko získa poslanecké mandáty. Účasť na voľbách však strane poskytuje priestor na prezentáciu protivojnových názorov, ktoré sa úrady snažia potláčať.