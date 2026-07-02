Rybníček kritizuje štát: Problém nie sú samosprávy, ale riadenie

BRATISLAVA - Problémom Slovenska nie sú samosprávy, skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov za obdobie rokov 2007 až 2025.
„RÚZ správne upozorňuje na potrebu efektívneho využívania verejných financií. V tom sa zhodneme. Nesúhlasím však s tým, že problémom Slovenska sú predovšetkým samosprávy. Skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát,“ spresnil Rybníček. „Slovensko si už roky nevie odpovedať na základnú otázku: aký štát vlastne chceme mať, koľko úrovní riadenia potrebujeme a ktoré rozhodnutia má robiť vláda a štátne úrady a ktoré mestá, obce a kraje. Práve v tom spočíva podstata reformy štátu, ktorá sa nikdy nedokončila,“ podčiarkol.
Štát si ponechal priveľa kompetencií
ÚMS podľa neho dlhodobo upozorňuje, že štát si ponechal priveľa kompetencií, rozhodovania aj úradov. Zároveň prenáša na samosprávy nové povinnosti bez primeraného financovania. Výsledkom je rast nákladov, zbytočná byrokracia a služby, ktoré občania nepociťujú ako kvalitnejšie. „Ak chceme efektívnejší štát, nezačínajme hľadaním vinníka medzi samosprávami. Začnime tým, že si konečne povieme, čo má robiť štát a čo majú robiť samosprávy. A potom podľa toho nastavme kompetencie aj financovanie,“ zdôraznil.
„Verím, že aj RÚZ bude partnerom diskusie o skutočnej reforme fungovania štátu. Únia miest Slovenska má dlhodobo pripravené konkrétne návrhy na zmenu fungovania štátu a decentralizáciu kompetencií. Radi sa s predstaviteľmi RÚZ stretneme a naše návrhy im predstavíme. Som presvedčený, že bez takejto reformy sa efektívnejšie Slovensko vybudovať nepodarí,“ dodal prezident ÚMS.
Z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala RÚZ a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku, vyplýva, že výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3,8 miliardy eur, v roku 2025 už predstavujú 11,2 miliardy eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za posledných 18 rokov reálne zvýšili približne o 80 %. Rovnakým tempom rástli aj ich príjmy, ktoré sa zvýšili z 3,8 miliardy eur na 11,1 miliardy eur.