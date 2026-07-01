AKTUÁLNE Ťažká nehoda pri Partizánskom: Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky! Cesta je neprejazdná

(Zdroj: Topky)
PARTIZÁNSKE - Cesta medzi obcami Žabokreky nad Nitrou a Malé Bielice je momentálne neprejazdmná, na mieste sú všetky záchranné zložky.
"Aktuálne je z dôvodu dopravnej nehody obmedzená premávka na ceste I/64 v okrese Partizánske, na 115,7 km, v úseku medzi obcami Žabokreky nad Nitrou a Malé Bielice," uviedla polícia.
Daný úsek je momentálne neprejazdný. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. "Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste, zvýšili opatrnosť a jazdili bezpečne," dosali.
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