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Návrat Bezákovej k herectvu i skvelej figúre po pôrode! Budete si klásť jedinú otázku: To je naozaj ona?

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(Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Barbora Bezáková, ktorú diváci milujú z televíznych obrazoviek, momentálne prežíva najkrajšie, no zároveň poriadne náročné obdobie. Ako čerstvá mamička sa naplno venuje svojim materským povinnostiam, no umelecký svet ju nenecháva úplne chladnou. Krásna brunetka nám bez servítky priznala, že hoci jej milovaná práca chýba, nedávny návrat pred kamery a divadelné dosky jej spôsobil poriadny chaos v hlave.

Hoci si Barbora plnými dúškami užíva mamičkovské povinnosti, umelecký chlebíček človek z krvi len tak nevymaže. Nechýba jej život pred kamerou? „Ale viete čo, chýba, nemôžem povedať, že nechýba... Teraz som mala jeden natáčací deň a aj ten jeden natáčací deň mi spôsobil toľko stresu v hlave, že som si povedala, že možno by bolo lepšie dostať projekt väčší alebo žiadny. Lebo keď je to iba raz za čas, je okolo toho toľko nepoznaného stresu, že je to dosť náročné,“ netají svoje úzkosti Bezáková.

Mnohí by si mysleli, že najväčším strašiakom pre ňu bude práve neúprosná kamera, no paradoxne, najväčšia facka prišla z miesta, kde bola predtým varená-pečená. Návrat na divadelné dosky po polročnej pauze bol pre mladú mamičku viac-menej šokovou terapiou. „Musím povedať, že pred kamerou ani nie, ale mala som jedno predstavenie v divadle po pol roku na materskej a mala som pocit, že som v úplne inom vesmíre. Musela som zrazu hovoriť nahlas, musela som trošku prehrávať a bola som z toho veľmi zmätená, že čo tu robím na tomto javisku,“ pousmiala sa sama nad sebou Barbora. Herecký svet si skrátka vyžaduje celého človeka a skočiť do rozbehnutého vlaku popri materstve nie je žiadna hračka.

Pozornému oku však neušlo, ako výborne Barbora vyzerá. Od pôrodu ubehlo len pár mesiacov, no známa brunetka sa bleskovo dostala späť do formy a predviedla postavičku, akú by jej mohli závidieť aj bezdetné kolegyne. Zatiaľ čo iné ženy po pôrode držia drastické diéty a potia krv vo fitness centrách, Barbora na to išla úplne inak. Herečka nám v rozhovore okrem iného odhalila aj svoj recept na štíhlu líniu.

Návrat Bezákovej k herectvu i skvelej figúre po pôrode! Budete si klásť jedinú otázku: To je naozaj ona? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

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