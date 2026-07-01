Na h*vno outfit slávneho speváka: Fuj, to je nechutné!

PARÍŽ - Niektorí sa smiali, iní nechápali. Tommy Cash sa na Parížskom týždni módy objavil v šokujúcom outfite.
Estónsky hudobník Tommy Cash opäť dokázal, že na Parížskom týždni módy neexistujú pravidlá, ktoré by sa bál porušiť. Po virálnych Lego Crocsoch tentoraz zaujal outfitom, ktorý na prvý pohľad pripomínal… ľudské výkaly. Na módnu prehliadku dorazil v hnedom sete z plastických útvarov imitujúcich exkrementy.
Košeľu s krátkym rukávom, šortky aj šľapky doplnil kanistrom s jantárovo sfarbenou tekutinou a rolkou toaletného papiera, ktorú si vzal dokonca aj do prvého radu. Niet divu, že video z jeho príchodu sa okamžite stalo virálnym. Komentáre pod príspevkom sa niesli v rovnako odľahčenom duchu ako samotný outfit.
Jeden z fanúšikov vtipne poznamenal: „Tak toto je poriadne na h*vno.“ Veľký ohlas vyvolalo aj video z prehliadky, kde Tommy sedel vedľa ďalších hostí. „Chlapík vedľa teba vyzeral, že to psychicky nezvláda,“ napísal jeden z používateľov, čím pobavil tisíce ľudí. Do diskusie sa zapojil aj samotný Tommy Cash. Na komentár o svojom outfite reagoval s humorom: „Do čerta, tie materiály sú úplne prírodné!“
Fanúšikovia ocenili, že si zo seba dokáže vystreliť, a mnohí označili jeho look za ďalší dôkaz, že módu berie skôr ako umeleckú performanciu než klasické obliekanie. Tommy Cash je známy tým, že zámerne posúva hranice estetiky aj vkusu. A hoci jeho najnovší outfit rozdelil internet na dva tábory, jedno sa mu opäť podarilo – počas Parížskeho týždňa módy sa o ňom dozaista hovorilo.
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