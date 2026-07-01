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Hrozivý požiar bytovky si vyžiadal obete: Desiatky ľudí evakuovali v panike

Požiar bytového domu v Antverpách
Požiar bytového domu v Antverpách (Zdroj: X/ScopeReport_)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Niekoľko ľudí zahynulo v stredu pri požiari v bytovom dome v belgickom meste Antverpy, oznámila tamojšia polícia. Informujú o tom agentúry AP a Reuters.

Hasiči dostali v stredu o 9.53 h hlásenie o „veľkom požiari“ na ôsmom poschodí desaťposchodového bytového domu v mestskej štvrti Linkeroever. Zahynul pri ňom neupresnený počet ľudí a ďalší utrpeli zranenia. Na mieste zasahujú viaceré hasičské jednotky, polícia a špecializovaná dronová jednotka.

V zasiahnutej budove žije viac ako 200 ľudí a záchranári obyvateľov evakuovali. „Žiadame obyvateľov zasiahnutých dymom, aby zatvorili okná a dvere a v prípade potreby vypli vzduchotechniku,“ dodala polícia, podľa ktorej sa hasiči snažia uhasiť požiar v náročných podmienkach, vzhľadom na jeho rozsah a intenzitu.

Viac o téme: Bytový domPožiarBelgickoAntverpy
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