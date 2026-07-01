Známy obchod sťahuje z trhu NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa celý ROK!

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BRATISLAVA - Známy diskontný reťazec TEDi upozorňuje na nevyhovujúci výrobok, ktorý bol v ponuke až 12 mesiacov. Skúšky odhalili prítomnosť malých častí predstavujúcich riziko udusenia, zákazníci môžu výrobok vrátiť.
Spoločnosť TEDi sťahuje z trhu výrobok "Prívesok na kľúče - chobotnica", ktorý bol na pobočkách obchodu v predaji od 24. júna 2025 do 25. júna 2026. Informuje o tom na svojom webe.
(Zdroj: TEDi)
"Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať," upozorňuje Tedi.
Obchod deklaruje, že tovar môžu zákazníci vrátiť a bude im vrátená kúpna cena 2 eurá. Taktiež je ho možné vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke.