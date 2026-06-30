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Šok v Grécku! Zrútil sa bytový dom, záchranári pátrajú po uviaznutých ľuďoch

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(Zdroj: TASR/AP/Petros Giannakouris)
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TASR

ATÉNY - Grécki záchranári v utorok v Aténach pátrali po osobách, ktoré zostali po zrútení bytového domu uviaznuté pod troskami. Príčina kolapsu budovy nateraz známa nie je, píše agentúra Reuters.

Šok v Grécku! Zrútil
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/AP/Petros Giannakouris)

Podľa pôvodných informácií sa záchranári snažili vyslobodiť štyroch ľudí, ktorí zostali uviaznutí. Tieto osoby však už boli nájdené a sú v poriadku. Hasičská služba však potvrdila, že operácia na mieste incidentu pokračuje.

Trosky prehľadávali grécki predstavitelia s pomocou záchranárskych psov, pričom ďalšie jednotky zostali podľa hasičov v pohotovosti. Zrútený dom v aténskej štvrti Petralona mal štyri poschodia a nachádzalo sa v ňom sedem bytov, približuje Reuters. Nie je jasné, čo spôsobilo jeho zrútenie. Hasičská služba iba uviedla, že v susednej budove prebiehali stavebné práce.

Šok v Grécku! Zrútil
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/AP/Petros Giannakouris)

Viac o téme: Bytový domZáchranáriGrécko
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