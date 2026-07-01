AKTUÁLNE Smrteľná nehoda pri Partizánskom: Po zrážke nákladného auta s osobákom zomrela 37-ročná žena

PARTIZÁNSKE - Cesta medzi obcami Žabokreky nad Nitrou a Malé Bielice je momentálne neprejazdmná, na mieste sú všetky záchranné zložky.
"Podľa doposiaľ zistených informácií, 27-ročný vodič nákladného motorového vozidla zn. Volvo z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom zn. Kia Ceed, ktoré viedla 37-ročná vodička," informovala polícia.
Na mieste sa nachádzali všetky záchranné zložky. Žiaľ, 37-ročná vodička utrpela zranenia, ktorým na mieste nehody podľahla. Vodič kamióna bol prevezený na ošetrenie do nemocnice. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom, rovnako ako aj vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok.
Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Daný úsek je z dôvodu dokumentovania tejto tragickej dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas neprejazdný. "Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom v súvislosti s touto udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie. Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla polícia.
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