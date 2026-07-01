Lukašenko udelil milosť 32 osobám: Mnohí boli odsúdení za extrémizmus

MINSK - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podpísal dekrét, ktorým udelil milosť 32 ľuďom, vrátane 28 osobám odsúdeným za extrémistické trestné činy, čo je obvinenie často používané proti politickým oponentom jeho vlády. Urobil tak krátko pred Dňom nezávislosti Bieloruskej republiky pripadajúcim na 3. júla, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a BelTA.
Prezidentská tlačová služba uviedla, že hlava štátu udelila milosť 20 ženám a 12 mužom „na základe princípu humanizmu voči odsúdeným a ich rodinám“. Všetci omilostení priznali svoju vinu a vyjadrili ľútosť nad svojimi činmi, píše sa v dekréte. Totožnosť omilostených osôb nie je známa. Rovnaký počet ľudí odsúdených za extrémizmus Lukašenko omilostil aj v novembri 2024 pred prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v januári 2025.
Podľa odborníkov prepúšťanie väzňov slúži Minsku ako diplomatický nástroj. Cieľom je vyvinúť tlak na zmiernenie hospodárskych a politických sankcií, ktoré na Bielorusko uvalili Spojené štáty a západní spojenci. Napriek tomu zostáva situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku zlá. Bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna tvrdí, že vo väzniciach a nápravných zariadeniach je v súčasnosti stále zadržiavaných viac ako 800 politických väzňov.