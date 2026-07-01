RSF v al-Fášire páchali etnické čistky: Zabíjanie a násilie na civilistoch v Sudáne

CHARTÚM - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) sa počas útoku na mesto al-Fášir v rokoch 2024 - 2025 dopustili zločinov proti ľudskosti a etnických čistiek, uviedla v stredu ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Píše o tom agentúra AFP.
Občianska vojna v Sudáne medzi armádou a polovojenskými silami trvá od apríla 2023. Vyžiadala si desaťtisíce obetí, keď približne 11 miliónov ľudí muselo svoje domovy opustiť. Obe strany konfliktu boli obvinené zo zverstiev, pričom nezávislá vyšetrovacia misia OSN dospela vo februári k záveru, že útok na al-Fášir v roku 2025 niesol znaky genocídy. Správa ľudskoprávnej organizácie zistila, že RSF „spáchali zločiny proti ľudskosti a dopustili sa etnických čistiek počas svojej kampane na dobytie al-Fáširu“.
Svedectvá o útokoch a násilí RSF
Mimovládna organizácia vypočula v období od začiatku roka 2024 do októbra 2025 v sudánskom štáte Severný Dárfúr 247 obetí alebo svedkov spomínaných činov. Uviedla, že RSF systematicky útočili na osady v okolí al-Fáširu, ktoré obýva etnická menšina Zaghawa. Správa tiež poukazuje na rozsiahle a úmyselné násilie páchané na deťoch, vrátane zabíjania, únosov, znásilňovania a núteného verbovania detských vojakov.
„Je to škvrna na svedomí ľudstva,“ uviedla vo svojom vyhlásení šéfka Amnesty International Agnes Callamardová. Organizácia tvrdí, že bojovníci RSF vypaľovali domy ešte dlho po tom, ako z nich obyvatelia utiekli. Podľa Amnesty to „svedčí o úmysle zmeniť tieto oblasti na neobývateľné“, čo je v súlade s „etnickými čistkami“. Počas záverečnej ofenzívy RSF na al-Fášir v októbri 2025 „popravili stovky ľudí“ a mnohých ďalších pri pokuse o útek „mučili alebo zadržali“.
Správa tiež konštatovala, že k porušeniam dochádzalo „opakovane a vo veľkom rozsahu“. Taktiež naznačila, že „osoby v riadiacich pozíciách vedeli alebo mali vedieť, čo sa deje, no nezabránili tomu ani voči nikomu nevyvodili zodpovednosť“. Organizácia Amnesty International, ktorá zdôraznila, že pokračuje vo vyšetrovaní týchto incidentov tiež uviedla, že takéto činy „môžu súvisieť so zločinom genocídy“. Medzinárodná mimovládna organizácia súčasne vyzvala na okamžité prímerie a nasadenie medzinárodných síl na ochranu civilistov.