Na parkovisku horela lítiová batéria v aute: heň hasili záchranné zložky

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Prešovský kraj)
NITRA - Na parkovisku pred budovou Mestskej polície v Nitre vypukol požiar auta. V jeho batožinovom priestore začala horieť lítiová batéria. Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili, informovala Mestská polícia Nitra.
Dym z vozidla si všimol policajt, ktorý prichádzal do práce. Policajtom sa spolu s majiteľom auta podarilo horiacu batériu z vozidla vybrať do oceľového suda. Ten následne premiestnili na voľnú plochu parkoviska, aby sa oheň nemohol rozšíriť ďalej.