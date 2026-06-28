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Kto povedie Česko na summit NATO? Macinka v tom má jasno

Minister zahraničných vecí Česka Petr Macinka
Minister zahraničných vecí Česka Petr Macinka (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
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ČTK

PRAHA - Vedúcim delegácie na summite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bude premiér Andrej Babiš (ÁNO), zúčastní sa oboch častí summitu. V debate televízie CNN Prima News to v stredu uviedol minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi).

Zdôvodnil to tým, že Ústavný súd, ktorý uložil vláde prezidenta na akcii akreditovať, v predbežnom opatrení nezrušil platné pondelkové uznesenie vlády o zložení delegácie. "Viem, kto dostane akú pozvánku," uviedol. Po niekoľkých dňoch, keď odmietal povedať, či akreditáciu hlavy štátu poslal, nepriamo Pavlovu účasť v delegácii potvrdil.

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