Kto povedie Česko na summit NATO? Macinka v tom má jasno

Minister zahraničných vecí Česka Petr Macinka (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
PRAHA - Vedúcim delegácie na summite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bude premiér Andrej Babiš (ÁNO), zúčastní sa oboch častí summitu. V debate televízie CNN Prima News to v stredu uviedol minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi).
Zdôvodnil to tým, že Ústavný súd, ktorý uložil vláde prezidenta na akcii akreditovať, v predbežnom opatrení nezrušil platné pondelkové uznesenie vlády o zložení delegácie. "Viem, kto dostane akú pozvánku," uviedol. Po niekoľkých dňoch, keď odmietal povedať, či akreditáciu hlavy štátu poslal, nepriamo Pavlovu účasť v delegácii potvrdil.