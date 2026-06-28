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Kamenický otvorene: Prioritou je schválenie rozpočtu na rok 2027, nie termín

Minister financií SR Ladislav Kamenický
Minister financií SR Ladislav Kamenický (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
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TASR

BRATISLAVA - Prioritou je schválenie predvolebného štátneho rozpočtu na rok 2027. Podstatný nie je termín, ale aby bol prijatý. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj24 Politika24. Rozpočtové provizórium podľa neho nepripadá do úvahy, pretože by to slovenskej ekonomike spôsobilo obrovské problémy.

„Vždy na rozpočte stojí to, či vláda bude alebo nebude ďalej pokračovať. Chcem odkázať všetkým koaličným partnerom aj to, že pre mňa rozpočtové provizórium nepripadá do úvahy,“ povedal minister financií. Termín predloženia návrhu rozpočtu do Národnej rady SR je 15. október. Podporuje, aby to bolo už v septembri, ale hlavné je, aby bol rozpočet prijatý.

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Minister financií Kamenický rokoval s kolegyňou zo Severného Macedónska Gordanou Dimitriesky-Kochoskou (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

„Mali sme vôľu, aby to bolo v septembri. Budem pozorne počúvať, aké argumenty povedia naši koaliční partneri, prečo nie september. Lebo už sme dostali nejaké odkazy napriek tomu, že sme ešte čísla nevideli,“ uviedol Kamenický. Čím skôr podľa neho vláda prijme rozpočet, tým väčšia bude pravdepodobnosť jeho bezproblémového prijatia v parlamente. Má záujem, aby sa v koalícii dohodli čo najskôr.

Napríklad SNS už odkázala, že rozpočet nepodporí, ak sa dôchodcom vo veku nad 90 rokov nezvýši dôchodok minimálne na 824 eur, teda na dvojnásobok minimálneho dôchodku. „To je dôvod, prečo sa musíme stretať a čo najviac. Potrebujem koaličným partnerom odprezentovať, ako stojíme, a potom si povieme, na čo štát má a na čo nemá,“ povedal Kamenický. Slovensko si podľa neho nemôže dovoliť rozpočtové provizórium a už vôbec nie pred voľbami.

Minister by sa prípadnému spojeniu hlasovania o rozpočte a dôvere vláde v parlamente chcel vyhnúť. „Keď budeme chcieť ísť do hlasovania o rozpočte, budeme chcieť mať zhodu. Ísť do hlasovania o dôvere vláde je už trochu na hrane. Rád by som sa tomu vyhol,“ podotkol. Podľa neho to bude najťažší rozpočet, lebo budú veľké požiadavky.

Zrušenie transakčnej dane

V súvislosti s opakovanými požiadavkami na zrušenie transakčnej dane Kamenický povedal, že ak nájdu kompenzáciu za toto opatrenie, ide o asi 450 miliónov eur, je ochotný v záujme prijatia rozpočtu na budúci rok túto daň obetovať. Súčasťou rokovania o rozpočte bude podľa neho aj energopomoc. „Požiadali sme ministerstvo hospodárstva, aby urobilo analýzu, koľko by energopomoc mohla stáť. Ak bude nejaká suma, bude sa musieť ušetriť v štátnom rozpočte,“ vysvetlil. Kamenický sa nechcel vyjadriť k podpore guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra v Smere-SD. Na otázku o možnej nominácii Kamenického na tento post odpovedal, že momentálne jeho jedinou prioritou je rozpočet na rok 2027.

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