Rozchod s Romanom ju zmenil: Hágerová našla liek na boľavú dušu, no najväčším úspechom je čosi iné

BRATISLAVA - Diana Hágerová po rozchode s Romanom Juraškom našla liek na boľavú dušu. Intenzívne cvičenie je pomáha vyvetrať si hlavu a udržať ich vzťah na báze priateľstva. Jej prioritou sú deti a - štúdium psychológie.
Nie je to tak dávno, čo pre Topky Diana Hágerová potvrdila, že s partnerom Romanom Juraškom sa rozišli.
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Je pravda, že odvtedy máme pri každom stretnutí pocit, že je chudšia a chudšia. Je cvičenie, ktorému sa extrémne venuje, liekom na jej boľavú dušu? „Ten má asi každý svoj, ale pre mňa je to určite časť toho lieku,“ priznala.
Čo ju však najviac teší je skutočnosť, že s Romanom nezostali "na nože": „Som rada, že máme priateľský vzťah a dúfam, že nám to vydrží, lebo deti veľmi pozitívne vnímajú, ak sú rodičia aj po rozchode takto nastavení.“