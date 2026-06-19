Česko ani tento rok nesplní záväzok dvoch percent na obranu, uviedol Babiš

PRAHA - Česká vláda ani tento rok nesplní záväzok vynaložiť dve percentá HDP na obranu. V piatok to na Facebooku napísal český premiér Andrej Babiš s tým, že nechce ľuďom klamať alebo prikrášľovať čísla, ako to podľa neho robila bývalá vláda Petra Fialu. Reagoval tak na stredajšie oznámenie šéfa Severoatlantickej aliancie (NATO) Marka Rutteho, že ČR za minulý rok záväzok nesplnila, informuje spravodajkyňa.
Babiš podotkol, že aj keď sa to bývalej vláde nepodarilo opakovane, jej politici tvrdili médiám opak. „Ja na rozdiel od nich hovorím veci na rovinu. Ani naša vláda tento rok dve percentá HDP na obranu nesplní... Nebudeme ľuďom klamať, nebudeme si prifarbovať čísla a nebudeme do obranných výdavkov schovávať položky, ktoré nám potom NATO aj tak neuzná. Obrana štátu je príliš vážna vec na účtovné triky, marketingové prezentácie a politické PR,“ napísal Babiš.
Vláda musí dať najprv do poriadku verejné financie
Dodal, že vláda musí dať najprv „do poriadku“ verejné financie, ktoré jej podľa premiéra zanechal Fialov kabinet. Zároveň však podotkol, že posilnenie obranyschopnosti ČR považuje za prioritu a preto chce napríklad vojakom zvýšiť platy, zlepšiť podmienky služby, modernizovať techniku či posilniť protivzdušnú a protidronovú obranu. „A práve preto som presvedčený, že už budúci rok sa nám podarí hranicu dvoch percent HDP splniť... V ďalších rokoch potom budeme obranné výdavky zvyšovať zodpovedne a tak, aby zodpovedali bezpečnostnej situácii aj našim spojeneckým záväzkom,“ napísal český premiér.
Rutte v stredu po oznámení, že ČR nesplnila záväzok, dodal, že česká vláda však „tvrdo“ pracuje na tom, aby sa jej ho podarilo splniť tento rok. Podobne reagoval aj český prezident Petr Pavel. Podľa jeho informácií vraj robí vláda kroky k tomu, aby možno ešte do júlového summitu NATO doplnila do výdavkov ďalšie zdroje tak, aby ČR tento rok dve percentá naplnila. Babiš ešte v stredu tvrdil, že jeho vláda sa bude snažiť cieľ splniť.