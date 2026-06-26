Južná Kórea spúšťa dronovú revolúciu: 500-tisíc vojakov pre boj s KĽDR

SOUL - Južná Kórea výrazne rozšíri svoje schopnosti v oblasti dronov a protidronových kapacít v snahe čeliť hrozbe zo strany Severnej Kórey. Soul podľa ministerstva obrany plánuje vycvičiť 500.000 „dronových bojovníkov“ a rozmiestniť desaťtisíce bezpilotných systémov do jednotiek na frontovej línii. Informuje o tom agentúra Reuters.
Masová výroba dronov
Armáda taktiež plánuje do roku 2029 vyrobiť 110.000 dronov, ktoré by mohla nasadiť v pozemných, námorných a vzdušných silách a v námornej pechote, pričom cieľom je, aby sa drony stali štandardnou výbavou jednotlivých vojakov.
„Drony by už viac nemali byť zariadenia používané obmedzeným množstvom jednotiek, ale univerzálny bojový nástroj,“ povedal minister obrany An Kju-bek. Vojaci by podľa neho mali drony používať ako „druhú osobnú zbraň“. An tvrdí, že Soul sa pri výrobe týchto dronov bude spoliehať na komponenty vyrobené výlučne v Južnej Kórei namiesto čínskych súčiastok v reakcii na obavy o bezpečnosť.
Reuters konštatuje, že Severná aj Južná Kórea zvyšujú úsilie vybudovať dronové schopnosti, pričom sa poučili z vojen na Ukrajine a Blízkom východe, kde sa bezpilotné systémy stali prelomovým prvkom na bojisku. Podľa juhokórejského ministra obrany nízkonákladové drony používané vo veľkom počte zásadne menia povahu vojnového konfliktu. Zároveň upozornil, že aj KĽDR rozvíja bezpilotné systémy, čo zvyšuje hrozby pre armádu a civilnú infraštruktúru v Južnej Kórei.
Boj proti dronom a zmena taktiky
Plán Soulu zahŕňa rozšírenie systémov na boj proti dronom, ako sú laserové zbrane a vysokovýkonné mikrovlnné zbrane, a zároveň zmenu spôsobu vedenia operácií tak, aby každá zložka ozbrojených síl mohla vykonávať prieskumné a úderné misie pomocou dronov samostatne namiesto spoliehania sa na centralizované velenie.
Vysokopostavený predstaviteľ zo sektoru obrany uviedol, že armáda tiež rýchlo pristúpi k nákupu viac ako 20.000 lacných jednorazových dronov a predstaví rojové systémy založené na umelej inteligencii a tzv. vyčkávaciu muníciu. Ministerstvo chce prepracovať pravidlá verejného obstarávania s cieľom urýchliť zavádzanie civilných technológií a posilniť postavenie armády ako významného odberateľa, čím prispeje k budovaniu domáceho dronového ekosystému.