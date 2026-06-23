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MIMORIADNE Polícia je v pohotovosti: Po mužovi so ZBRAŇOU pri škole stále pátrajú, sú tu PRVÉ ZÁBERY!

Polícia rozbehla pátranie po mužovi so zbraňou, ktorý sa pohyboval pri učilišti. Aktualizujeme Zobraziť galériu (6)
Polícia rozbehla pátranie po mužovi so zbraňou, ktorý sa pohyboval pri učilišti. (Zdroj: X/Policie ČR)
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PRAHA/ČELAKOVICE - Polícia v meste Čelakovice východne od Prahy je už od ranných hodín v mimoriadnej pohotovosti. Operujú v blízkosti školy, kde sa má pohybovať muž so zbraňou. Všetky zložky sú nasadené a čaká sa, ako celý prípad dopadne. Aktuálne sa už vie, ako muž vyzerá a že má psychické problémy.

Polícia Českej republiky o prípade informovala cez sociálnu sieť X"V meste Čelákovice v časti Praha východ bol zaznamenaný muž so strelnou zbraňou, smerujúci do miestneho učilišťa," informovala polícia.

Na mieste podľa ich slov teraz zasahujú všetky dostupné zložky a využívajú viaceré prostriedky, a to vrátane zásahovej jednotky. "Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to bude možné," dodali.

Aktualizované 9:53

Policajné orgány zverejnili aj prvé zábery z bezpečnostnej kamery, kde vidieť muža, ako sa pred 8:00 hodinou pohybuje v Brandýsi nad Labem. Mal na sebe červenú šiltovku, svetlú bundu a v rukách mal batožinu.

MIMORIADNE Polícia je v
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: X/Policie ČR)

Aktualizované 9:06

Na opatreniach sa podľa polície podieľajú aj kolegovia z Prahy a Královéhradeckého kraja. "Aktuálne sme okrem iného aj pri budove Ministerstva školstva ČR. Výskyt muža v blízkosti týchto objektov sme doteraz nezaznamenali a ide predovšetkým o preventívne vyhodnocovanie poznatkov k jeho pohybu," spresnila polícia.

Aktualizované 8:59

Policajné orgány už pátrajú po mužovi so zbraňou a zverejnili jeho fotografiu. "Volá sa Petr Šimon, narodený je 16. 3. 1971," spresnili policajti. Tí, ktorí ho uvidia, majú nahlásiť jeho aktuálnu polohu na číslo 158. "Pátrenie po mužovi prebieha na niekoľkých miestach ČR (Nový Bydžov, Praha). Vyhodnocujeme všetky poznatky a dostupné informácie. Ich relevanciu vyhodnocujeme priebežnem ale bližšie informace k jeho aktuálnemu výskytu zatiaľ nemáme," informovala polícia okolo deviatej hodine ráno.

MIMORIADNE Polícia je v
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: X/Policie ČR)

Aktualizované 8:03

Polícia už na mieste vykonala bezpečnostné opatrenia. "Učilište sme evakuovali, teraz je úplne prázdne, deťom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo," povedala hovorkyňa polícia Bára Schneeweissová pre portál iDNES.cz. Zatiaľ nie je definitívne potvrdené, o ktoré konkrétne učitište ide.

Aktualizované 7:44

Česká polícia doplnila, že ozbrojený muž je dokonca v zlom psychickom stave a má sa pohybovať na modrom motorovom vozidle značky Škoda.

MIMORIADNE Polícia je v
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: X/Policie ČR)

Viac o téme: PrahaMužZbraňŠkolaČelakovice
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