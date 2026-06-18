Štvrtok18. jún 2026, meniny má Vratislav, zajtra Alfréd

Trump a iránsky prezident podpísali memorandum: Hormuz sa má okamžite otvoriť

Masúd Pezeškján a Donald Trump
Masúd Pezeškján a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Angelina Katsanis, TASR/AP/Vadim Ghirda)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

TEHERÁN - Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, v stredu elektronicky podpísali americký prezident Donald Trump a jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškján. Podľa agentúry Reuters to oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí. Následne to potvrdil aj predstaviteľ Bieleho domu. Memorandum o porozumení tak podpisom nadobudlo platnosť, napísal server Axios. Oficiálna podpisová ceremónia vo Švajčiarsku, ktorá bola plánovaná na piatok, je teraz neistá.

Štrnásťbodová predbežná dohoda, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, má najmä zabezpečiť znovuotvorenie Hormuzského prielivu, kľúčové námorné trasy pre vývoz ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) z krajín Perzského zálivu, a ukončiť americkú blokádu iránskych prístavov. Po pôvodne plánovanom piatkovom podpise dohody, ktorú sprostredkoval Pakistan, majú po 60 dní pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode.

Irán má po podpise memoranda otvoriť Hormuz a USA ukončiť blokádu

Po tom, čo prezidenti Spojených štátov a Iránu v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení otvárajúcu cestu k mierovej dohode, začali platiť všetky jeho dojednania. Podľa Pakistanu, ktorý rokovania medzi oboma stranami sprostredkoval, má Irán okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Po podpise naďalej panujú nejasnosti ohľadom oficiálnej ceremónie, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať vo Švajčiarsku, napísali tlačové agentúry.

Štrnásťbodová predbežná dohoda, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny začatej 28. februára, má najmä zabezpečiť znovuotvorenie Hormuzského prielivu, kľúčové námorné trasy pre vývoz ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) z krajín Perzského zálivu, ukončiť americkú blokádu iránskych prístavov alebo zrušiť americké. Akonáhle bude dosiahnutá konečná dohoda o iránskom jadrovom programe, USA tiež uľahčia uvoľnenie fondu za 300 miliárd dolárov na obnovu Iránu. Po podpise dohody majú po 60 dní pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode.

Iránsky prezident Masúd Pezeškjan a jeho americký náprotivok Donald Trump dohodu podľa amerického úradníka citovaného agentúrou AFP podpísali digitálne v stredu neskoro večer, keď bol Trump na slávnostnej večeri na zámku vo Versailles, kam ho po skončení summitu skupiny krajín G7 pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron. S oboma si počas večere tiež telefonoval ich ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého išlo o dôležitý "koordinačný rozhovor, ktorý môže priniesť významné zmeny". S Trumpom predtým rokoval o vojne na Ukrajine, zahájenej vo februári 2022 ruskými vojskami.

Začína plynúť lehota

"Šesťdesiatdňová lehota začína dnes a rokovania o mechanizme na plnenie tejto dohody sa začnú okamžite. USA sú odhodlané odstrániť všetky prekážky, ktoré Iránu bránia v prístupe k jeho zmrazeným finančným prostriedkom. Druhá strana by počas tejto doby nemala zvyšovať vojenskú prítomnosť v regióne ani uvádzať do praxe nové sankcie. Otázka Ománu," povedal dnes po polnoci SELČ podľa agentúry Reuters hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí.

Hormuz sa znovu otvorí

"Islamabadské Memorandum o porozumení po podpise nadobúda účinnosť s okamžitou účinnosťou. Ako prvý krok Irán bezodkladne znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty okamžite zrušia námornú blokádu," uviedol pakistanský premiér Šahbáz Šaríf.

Memorandum sa podľa Iránu a Pakistanu týka aj bojov v Libanone medzi tamojším militantným hnutím Hizballáh a Izraelom, ktorý okupuje časť južného Libanonu. Niektorí izraelskí ministri ale uviedli, že Izrael sa dohodou necíti viazaný. "Ak budú izraelské útoky na Libanon pokračovať, bude to považované za porušenie záväzku," povedal Baghaí.

Dokument v nedeľu za Trumpovej prítomnosti elektronicky podpísali americký viceprezident J. D. Vance a iránsky hlavný vyjednávač a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. V piatok tak mali urobiť znova osobne vo Švajčiarsku pri hore Bürgenstock, podľa Iránu však slávnostný ceremoniál už nie je po podpise oboch prezidentov nutný. Premiér Šaríf však podľa agentúry AP tvrdí, že podpisový ceremoniál sa v piatok napriek tomu bude konať a že ho usporiada Pakistan a Katar ako spolusprostredkovateľ rokovania.

Hizballáh oslavuje

Šéf libanonského proiránskeho Hizballáhu Naím Kásim predbežnú dohodu označil za veľké víťazstvo pre Irán, podľa ktorého je dojednanie neúspechom USA. "Ľudia to uvidia a posúdia sami," povedal Ghálíbáf v stredu v televízii po tom, čo obe strany zverejnili znenie dohody.

Jadrový problém trvá

Dojednanie podľa AFP predstavuje iba dočasné riešenie, ktorého cieľom je získať čas na začatie podrobných rokovaní o oveľa zložitejšej otázke dlhodobej kontroly nad iránskymi ambíciami v oblasti jadrovej energie. Washington už dlho podozrieva Irán, že tajne vyvíja program na výrobu jadrovej bomby, Teherán ale tvrdí, že jeho jadrový program je mierový.

"Iránske jadrové ambície neboli obmedzené a Irán sa presvedčil, že vyhrážanie sa Hormuzským prielivom funguje. Sankcie budú zrušené a bombardovanie ustalo. Jedná sa o najhorší zahraničnopolitický omyl za posledné dekády," povedal americký senátor Bill Cassidy z Trumpovej republikánskej strany.

Viac o téme: DohodaBojeMemorandumUSAIránPakistan
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Wang I
Čína vyzýva USA a Irán na dodržiavanie dohody po skončení vojny na Blízkom východe
Zahraničné
Ľudia, ktorí sa vrátili
Memorandum USA-Irán: Hizballáh ho označil za víťazstvo Teheránu, región čakajú nové rokovania a napätie
Zahraničné
Ruský minister zahraničných vecí
Rusko podporuje dohodu medzi USA a Iránom: Vyzýva Izrael dodržiavať ju
Zahraničné
Americká vláda priznala, že
Americká vláda priznala, že do vojny s Iránom nasadila chatbota Grok
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bývalý člen PS hovorí o drsnej kampani v teréne a Šimečka je zrelý na výmenu
Bývalý člen PS hovorí o drsnej kampani v teréne a Šimečka je zrelý na výmenu
Správy
Winkelmann otvoril v Rimavskej Sobote závod na výrobu zásobníkov na teplú vodu
Winkelmann otvoril v Rimavskej Sobote závod na výrobu zásobníkov na teplú vodu
Správy
Denisa Saková sa zúčastnila otvorenia závodu Winkelmann v Rimavskej Sobote
Denisa Saková sa zúčastnila otvorenia závodu Winkelmann v Rimavskej Sobote
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Stovky tisíc áut jazdia so SMRTEĽNE nebezpečnými airbagmi! Skontrolujte si, či medzi nimi nie je aj VAŠE!
Domáce
VIDEOROZHOVOR Bývalý PS-kár OTVORENE: Kampaň
Bývalý PS-kár OTVORENE: Kampaň na východe bola drsná, babičky si predo mnou odpľúvali! Šimečka je zrelý na výmenu
Domáce
Slováci totálne podľahli lacným
Slováci totálne podľahli lacným nákupom z Číny: PRIESKUM odhalil, čo najviac hádžeme do košíkov!
Domáce
BRUTÁLNA NEHODA Auto ostalo zapichnuté v zemi! Hlásia TRAGICKÉ následky. Z FOTO mrazí
BRUTÁLNA NEHODA Auto ostalo zapichnuté v zemi! Hlásia TRAGICKÉ následky. Z FOTO mrazí
Nitra

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Trump a Macron večerali vo Versailles po skončení summitu G7
Zahraničné
Masúd Pezeškján a Donald
Trump a iránsky prezident podpísali memorandum: Hormuz sa má okamžite otvoriť
Zahraničné
Ilustračné foto
MIMORIADNY ONLINE Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami: Hlásené sú obete na oboch stranách
Zahraničné
Dráma na palube: V
Dráma na palube: V lietadle sa vznietil mobil! Vydesení piloti hlásili spálenú kabínu
Zahraničné

Prominenti

Barbora Chlebcová Seriál Dunaj,
Nenávidená Tereza z Dunaja odhalila seriálové tajomstvo: Oklamala aj svojich kolegov!
Domáci prominenti
Šokujúce priznanie víťazky SuperStar:
Šokujúce priznanie víťazky SuperStar: S touto chorobou budem bojovať celý život!
Domáci prominenti
Lou Fanánek Hagen
Jedno malé pošmyknutie: Český spevák sa prebral až po troch dňoch... a bez nohy!
Osobnosti
Z nevinnej Magdy z
Z nevinnej Magdy z Dunaja poriadna dračica: VIDEO Herečka Monika Szabó rozpálila tanečný festival!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

VZÁCNY OKAMIH: Vlčia svorka
VZÁCNY OKAMIH: Vlčia svorka chcela uloviť zubrie mláďa, stádo im to spočítalo!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Alergická sezóna naberá na sile: Čo práve zaplnilo vzduch?
Zaujímavosti
Zaplavili ovocné mušky vašu
Zaplavili ovocné mušky vašu kuchyňu? Takto sa ich zbavíte rýchlo a navždy
vysetrenie.sk
Kačica Merlin pobláznila ľudí.
MS vo futbale 2026 má úžasného maskota: VIDEO Kačica v mexických farbách úplne pobláznila ľudí
Zaujímavosti

Dobré správy

Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce

Ekonomika

Pozor, blížia sa zásadné zmeny v odvodoch: Kto po novom nebude musieť platiť? (príklady)
Pozor, blížia sa zásadné zmeny v odvodoch: Kto po novom nebude musieť platiť? (príklady)
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Slovensko ako zbrojárska veľmoc? Strnadovci spájajú sily s Turkami, v Trenčíne rozbehnú výrobu tankov! (foto)
Slovensko ako zbrojárska veľmoc? Strnadovci spájajú sily s Turkami, v Trenčíne rozbehnú výrobu tankov! (foto)
Tvrdá facka pre kryptonadšencov: Najväčšej burze Binance hrozí úž od júla v Európe stopka!
Tvrdá facka pre kryptonadšencov: Najväčšej burze Binance hrozí úž od júla v Európe stopka!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Zápas, ktorý bavil: Angličania v prestrelke s Chorvátmi uspeli a berú tri body
MS VO FUTBALE 2026 Zápas, ktorý bavil: Angličania v prestrelke s Chorvátmi uspeli a berú tri body
MS vo futbale
Ghana – Panama: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Ghana – Panama: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Uzbekistan – Kolumbia: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Uzbekistan – Kolumbia: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Hviezdny Ronaldo nenapodobnil Messiho výkon: Portugalsko senzačne berie iba bod
MS VO FUTBALE 2026 Hviezdny Ronaldo nenapodobnil Messiho výkon: Portugalsko senzačne berie iba bod
MS vo futbale

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Polícia varuje pred novým SMS podvodom: Pozor, aby ste v pracovnom strese neklikli na „pokutu“ aj vy!
Polícia varuje pred novým SMS podvodom: Pozor, aby ste v pracovnom strese neklikli na „pokutu“ aj vy!
Domáce
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
O práci s humorom
Nestíham! Kedy je úloh v práci naozaj veľa a kedy máte len problém s organizáciou času?
Nestíham! Kedy je úloh v práci naozaj veľa a kedy máte len problém s organizáciou času?
Motivácia a produktivita
Adresa v životopise: Riskujete ňou zbytočné predsudky personalistov?
Adresa v životopise: Riskujete ňou zbytočné predsudky personalistov?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Rady a tipy
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy

Technológie

Thales predstavil novú raketu proti dronom. LGR275 Proxy ich má ničiť lacnejšie než klasická protivzdušná obrana
Thales predstavil novú raketu proti dronom. LGR275 Proxy ich má ničiť lacnejšie než klasická protivzdušná obrana
Armádne technológie
Tabletku podobnú Ozempicu testovali aj na Slovákoch. Klinické skúšky ukázali nižšiu hmotnosť aj lepšiu kontrolu cukru
Tabletku podobnú Ozempicu testovali aj na Slovákoch. Klinické skúšky ukázali nižšiu hmotnosť aj lepšiu kontrolu cukru
Veda a výskum
Mimozemské signály sa k nám už mohli dostať, len sme si ich nevšimli. Vedci zo SETI tvrdia, že problém môže byť v tom, ako ich hľadáme
Mimozemské signály sa k nám už mohli dostať, len sme si ich nevšimli. Vedci zo SETI tvrdia, že problém môže byť v tom, ako ich hľadáme
Vesmír
Dieselové motory ešte nemusia skončiť. Vedci ukázali riešenie, ktoré im môže predĺžiť život aj pri prísnych emisných limitoch
Dieselové motory ešte nemusia skončiť. Vedci ukázali riešenie, ktoré im môže predĺžiť život aj pri prísnych emisných limitoch
Autá

Bývanie

Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov

Pre kutilov

Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Víťazka Miss Universe SR 2026: Korunku krásy získala Anička Ličková, ktorá vzbudila vlnu diskusií
Slovenské celebrity
Víťazka Miss Universe SR 2026: Korunku krásy získala Anička Ličková, ktorá vzbudila vlnu diskusií
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Stovky tisíc áut jazdia so SMRTEĽNE nebezpečnými airbagmi! Skontrolujte si, či medzi nimi nie je aj VAŠE!
Bývalý PS-kár OTVORENE: Kampaň
Domáce
Bývalý PS-kár OTVORENE: Kampaň na východe bola drsná, babičky si predo mnou odpľúvali! Šimečka je zrelý na výmenu
Masúd Pezeškján a Donald
Zahraničné
Trump a iránsky prezident podpísali memorandum: Hormuz sa má okamžite otvoriť
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami: Hlásené sú obete na oboch stranách

Ďalšie zo Zoznamu