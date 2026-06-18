Trump a iránsky prezident podpísali memorandum: Hormuz sa má okamžite otvoriť

TEHERÁN - Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, v stredu elektronicky podpísali americký prezident Donald Trump a jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškján. Podľa agentúry Reuters to oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí. Následne to potvrdil aj predstaviteľ Bieleho domu. Memorandum o porozumení tak podpisom nadobudlo platnosť, napísal server Axios. Oficiálna podpisová ceremónia vo Švajčiarsku, ktorá bola plánovaná na piatok, je teraz neistá.
Štrnásťbodová predbežná dohoda, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, má najmä zabezpečiť znovuotvorenie Hormuzského prielivu, kľúčové námorné trasy pre vývoz ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) z krajín Perzského zálivu, a ukončiť americkú blokádu iránskych prístavov. Po pôvodne plánovanom piatkovom podpise dohody, ktorú sprostredkoval Pakistan, majú po 60 dní pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode.
Irán má po podpise memoranda otvoriť Hormuz a USA ukončiť blokádu
Po tom, čo prezidenti Spojených štátov a Iránu v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení otvárajúcu cestu k mierovej dohode, začali platiť všetky jeho dojednania. Podľa Pakistanu, ktorý rokovania medzi oboma stranami sprostredkoval, má Irán okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Po podpise naďalej panujú nejasnosti ohľadom oficiálnej ceremónie, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať vo Švajčiarsku, napísali tlačové agentúry.
Štrnásťbodová predbežná dohoda, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny začatej 28. februára, má najmä zabezpečiť znovuotvorenie Hormuzského prielivu, kľúčové námorné trasy pre vývoz ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) z krajín Perzského zálivu, ukončiť americkú blokádu iránskych prístavov alebo zrušiť americké. Akonáhle bude dosiahnutá konečná dohoda o iránskom jadrovom programe, USA tiež uľahčia uvoľnenie fondu za 300 miliárd dolárov na obnovu Iránu. Po podpise dohody majú po 60 dní pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode.
Iránsky prezident Masúd Pezeškjan a jeho americký náprotivok Donald Trump dohodu podľa amerického úradníka citovaného agentúrou AFP podpísali digitálne v stredu neskoro večer, keď bol Trump na slávnostnej večeri na zámku vo Versailles, kam ho po skončení summitu skupiny krajín G7 pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron. S oboma si počas večere tiež telefonoval ich ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého išlo o dôležitý "koordinačný rozhovor, ktorý môže priniesť významné zmeny". S Trumpom predtým rokoval o vojne na Ukrajine, zahájenej vo februári 2022 ruskými vojskami.
Začína plynúť lehota
"Šesťdesiatdňová lehota začína dnes a rokovania o mechanizme na plnenie tejto dohody sa začnú okamžite. USA sú odhodlané odstrániť všetky prekážky, ktoré Iránu bránia v prístupe k jeho zmrazeným finančným prostriedkom. Druhá strana by počas tejto doby nemala zvyšovať vojenskú prítomnosť v regióne ani uvádzať do praxe nové sankcie. Otázka Ománu," povedal dnes po polnoci SELČ podľa agentúry Reuters hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí.
Hormuz sa znovu otvorí
"Islamabadské Memorandum o porozumení po podpise nadobúda účinnosť s okamžitou účinnosťou. Ako prvý krok Irán bezodkladne znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty okamžite zrušia námornú blokádu," uviedol pakistanský premiér Šahbáz Šaríf.
Memorandum sa podľa Iránu a Pakistanu týka aj bojov v Libanone medzi tamojším militantným hnutím Hizballáh a Izraelom, ktorý okupuje časť južného Libanonu. Niektorí izraelskí ministri ale uviedli, že Izrael sa dohodou necíti viazaný. "Ak budú izraelské útoky na Libanon pokračovať, bude to považované za porušenie záväzku," povedal Baghaí.
Dokument v nedeľu za Trumpovej prítomnosti elektronicky podpísali americký viceprezident J. D. Vance a iránsky hlavný vyjednávač a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. V piatok tak mali urobiť znova osobne vo Švajčiarsku pri hore Bürgenstock, podľa Iránu však slávnostný ceremoniál už nie je po podpise oboch prezidentov nutný. Premiér Šaríf však podľa agentúry AP tvrdí, že podpisový ceremoniál sa v piatok napriek tomu bude konať a že ho usporiada Pakistan a Katar ako spolusprostredkovateľ rokovania.
Hizballáh oslavuje
Šéf libanonského proiránskeho Hizballáhu Naím Kásim predbežnú dohodu označil za veľké víťazstvo pre Irán, podľa ktorého je dojednanie neúspechom USA. "Ľudia to uvidia a posúdia sami," povedal Ghálíbáf v stredu v televízii po tom, čo obe strany zverejnili znenie dohody.
Jadrový problém trvá
Dojednanie podľa AFP predstavuje iba dočasné riešenie, ktorého cieľom je získať čas na začatie podrobných rokovaní o oveľa zložitejšej otázke dlhodobej kontroly nad iránskymi ambíciami v oblasti jadrovej energie. Washington už dlho podozrieva Irán, že tajne vyvíja program na výrobu jadrovej bomby, Teherán ale tvrdí, že jeho jadrový program je mierový.
"Iránske jadrové ambície neboli obmedzené a Irán sa presvedčil, že vyhrážanie sa Hormuzským prielivom funguje. Sankcie budú zrušené a bombardovanie ustalo. Jedná sa o najhorší zahraničnopolitický omyl za posledné dekády," povedal americký senátor Bill Cassidy z Trumpovej republikánskej strany.