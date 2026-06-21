Internet sa smeje: Táto fotka Merza a Macrona vyzerá ako ABBA z čínskeho obchodu! Nemecký kancelár reaguje

BERLÍN - Jediná fotografia zo summitu G7 spustila lavínu vtipov. Keď sa do žartov zapojil aj úrad nemeckého kancelára, rozprúdila sa diskusia o tom, kde sa končí humor a začína politika.
Zo spoločnej fotografie sa stal internetový hit
To, čo malo byť bežnou spomienkou zo summitu skupiny G7, sa v priebehu niekoľkých hodín zmenilo na virálnu senzáciu.
Na fotografii sa objavili nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ich manželky Charlotte Merzová a Brigitte Macronová. Práve tento záber zaujal tvorcov nemeckej satirickej relácie heute-show, ktorí si neodpustili humorné prirovnanie.
ABBA na summite? Satirici si vystrelili z politikov
Relácia zverejnila fotografiu na sociálnych sieťach s komentárom naznačujúcim, že legendárna skupina ABBA vyrazila na turné do Francúzska.
Príspevok si okamžite získal veľkú pozornosť. Desaťtisíce používateľov ho ocenili a sekcia komentárov sa zaplnila ďalšími vtipmi.
Jeden z používateľov napríklad navrhol nový hit „mimi mimi mia“, ďalší narážal na známu skladbu „Money, Money, Money“ a objavili sa aj komentáre prirovnávajúce štvoricu politikov k lacnej čínskej internetovej napodobenine slávnej kapely.
Kancelár prekvapil vlastnou reakciou
Mnohí očakávali, že kancelárov úrad žarty jednoducho odignoruje. Stal sa však presný opak.
Tím spravujúci sociálne siete kancelára zverejnil koláž, v ktorej porovnal fotografiu politikov so záberom členov skupiny ABBA. „Priznávame, že určitú podobnosť vidíme aj my. ABBA navždy, rovnako ako nemecko-francúzske priateľstvo,“ odkázal úrad v príspevku. Práve táto sebaironická reakcia vyvolala ďalšiu vlnu pozornosti.
Jedni tlieskali, druhí kritizovali
Mnohí používatelia ocenili, že politici dokázali reagovať s humorom a nadhľadom.
Niektorí komentujúci dokonca uviedli, že ide o jeden z najlepších príspevkov, aké účet kancelára zverejnil. Ďalší chválili snahu pôsobiť prirodzenejšie a menej úradnícky.
Nie všetci však boli nadšení. Kritici pripomínali, že skupina ABBA patrí medzi najúspešnejšie hudobné fenomény histórie a prirovnanie politikov k nej považovali za nevhodné. Objavili sa aj ostré poznámky na adresu samotného kancelára.
Diskusia prerástla do širšej debaty
Z pôvodne nevinného žartu sa postupne stala debata o tom, ako by mali politici komunikovať na sociálnych sieťach.
Časť používateľov tvrdila, že ľudia dnes od politických lídrov očakávajú najmä riešenia problémov, jasné postoje a vedenie krajiny. Iní naopak argumentovali, že trocha humoru môže politikov priblížiť verejnosti a urobiť ich komunikáciu zrozumiteľnejšou.
Jedna fotografia zatienila celý summit
Celý prípad ukázal, ako rýchlo sa môže na sociálnych sieťach aj nenápadná fotografia zmeniť na virálnu udalosť.
Satirická relácia poskytla podnet, kancelársky úrad sa do hry zapojil a internet následne niekoľko dní riešil otázku, či je humor v politike osviežením alebo nevhodným rozptyľovaním pozornosti.
Isté je len jedno. O prirovnaní k skupine ABBA sa hovorilo podstatne viac než o samotnej fotografii zo summitu G7.