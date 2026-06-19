AKTUÁLNE Nečakaný zvrat: Plánované rokovania medzi Iránom a USA sa neuskutočnia

WASHINGTON - Biely dom vo štvrtok večer oznámil, že americký viceprezident J. D. Vance neodcestuje do Švajčiarska na očakávané piatkové rokovania s Iránom o ďalších krokoch v rámci dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny na Blízkom východe. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami, informuje správa agentúr AP a AFP.
„Logistika týchto rokovaní nikdy nebola jednoduchá ani predvídateľná... a viceprezident dnes večer neodcestuje,“ uviedol hovorca Bieleho domu. „Tešíme sa na čo najskoršie začatie technických rokovaní,“ dodal, zatiaľ čo Vanceov tím doplnil, že delegácia je pripravená vycestovať pri prvej možnej príležitosti. Oznámenie nasledovalo po správe libanonskej proiránskej televízie al-Majadín, spriaznenej s militantným hnutím Hizballáh, podľa ktorej Irán odkladá vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre prebiehajúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone, uviedla AP.
Americkí predstavitelia pôvodne novinárom oznámili, že sa v piatok stretnú s iránskymi vyjednávačmi vo Švajčiarsku, píše portál The Times of Israel (TOI). Viceprezident však neskôr naznačil, že rokovania ešte nie sú definitívne dohodnuté s iránskou stranou. „Myslíme si, že tieto technické rokovania sa začnú niekedy tento víkend. To je plán, ale ten sa môže stále zmeniť,“ uviedol. Irán a USA v stredu večer podpísali tzv. memorandum o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe. Vo štvrtok následne začala plynúť šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi obomi krajinami.
Žiadne rokovania
Plánované piatkové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock sa neuskutočnia. Vyplýva to z vyhlásenia švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí, informuje agentúra Reuters. Oznámenie rezortu diplomacie prišlo po tom, ako hovorca Bieleho domu v noci uviedol, že americký viceprezident J. D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska.
Ohlásenie o zrušenej ceste Vancea nasledovalo po správe libanonskej televízie al-Majadín, spriaznenej s proiránskym militantným hnutím Hizballáh, podľa ktorej Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre pokračujúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone.