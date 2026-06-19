Libanon pod paľbou napriek prímeriu: Izraelská armáda zasiahla 150 cieľov, desiatky mŕtvych

BEJRÚT - Izraelská armáda v Libanone od polnoci zabila 47 ľudí a ďalších 97 zranila, medzi mŕtvymi je najmenej sedem žien a dve deti, uviedla podľa serveru The Times of Israel (ToI) v aktualizovanom oznámení vláda v Bejrúte. Predtým hovorila o najmenej dvoch desiatkach mŕtvych pri izraelských úderoch od dnešnej polnoci. Počty nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami a Izrael tvrdí, že útočí na členov a objekty libanonského hnutia Hizballáh. Dnešné izraelské údery na Libanon sú intenzívnejšie ako v predchádzajúcich dňoch a počty mŕtvych sú dnes oveľa vyššie.
Od 16.00 h miestneho času (15.00 h SELČ) malo podľa niektorých neoficiálnych zdrojov medzi Hizballáhom a Izraelom platiť prímerie, denník Haarec ale potom informoval, že v severnom Izraeli pri hraniciach s Libanonom sa opäť rozozneli sirény varujúce pred útokmi. Katarská televízia Al-Džazíra píše o najmenej 12 izraelských úderoch na juhu Libanonu od hodiny, keď malo toto prímerie začať platiť.
O tom, že sa dnes Izrael a Hizballáh dohodli na prímerí, informovala ako prvá agentúra Reuters najprv s odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa a potom s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa a dva zdroje z Hizballáhu. Taktiež agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z Kataru napísala, že obe strany súhlasili s prímerím, ktoré vyjednali Katar, USA a Irán.
"Ak na nás Hizballáh nezaútočí, potom my bojovať tiež nebudeme," povedal Reuters nemenovaný izraelský činiteľ. Avšak reportér tejto agentúry v severnom Izraeli asi hodinu a pol potom uviedol, že izraelské útoky pokračujú. Videl nový stĺp dymu nad libanonskou dedinou blízko hraníc. Izraelská armáda dnes uviedla, že zasiahla na 80 cieľov a zabila desiatky členov šiitského hnutia Hizballáh. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ale popoludní, už po špekuláciách o prímerí, na sociálnej sieti podľa serveru The Times of Israel (ToI) napísal, že izraelská armáda zasiahla v Libanone 150 cieľov a zabila desiatky ozbrojencov Hizballáhu tak, ako jej to nariadil.
Informácie o prímerí popierajú nové útoky
Armáda ráno uviedla, že pri útoku na jej tank na juhu Libanonu zahynuli štyria jej vojaci. Na to reagoval izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir slovami, že "celý Libanon musí zhorieť". Izrael zintenzívnil útoky na juh Libanonu po tom, ako v stredu Spojené štáty a Irán podpísali memorandum o porozumení, v ktorom sa uvádza, že podpisom tejto dohody majú skončiť vojenské operácie na všetkých frontoch, vrátane libanonskej. Spojené štáty spolu s Izraelom začali vojnu proti Iránu 28. februára so zdôvodnením, že mu chcú zabrániť vo vývoji jadrovej zbrane. Od 8. apríla platí vo vojne proti Iránu prímerie, o ktorom ale Izrael tvrdil, že sa nevzťahuje na jeho boj s proiránskym Hizballáhom v Libanone.
Libanon a Izrael tiež od apríla viedli rozhovory, za sprostredkovanie Washingtonu, a od 16. apríla malo medzi nimi platiť prímerie. To ale potom porušoval Izrael aj Hizballáh, ktorý sa však rozhovorov nezúčastnil. Hizballáh je najmocnejšou vojenskou silou v Libanone a má aj politické krídlo, ktorého zástupcovia sú aj v libanonskom parlamente a vo vláde. USA a Irán mali dnes vo Švajčiarsku začať rozhovory o napĺňaní memoranda a konečnej mierovej dohode. Švajčiarska vláda ale v noci na dnes oznámila ich odloženie na neurčito. Iránske ministerstvo zahraničia dnes popoludní uviedlo, že Teherán má v úmysle usporiadať schôdzku v najbližších dňoch.
Hizballáh je spojencom Iránu, ktorého úrady opakovane tvrdia, že dohoda s USA musí zastaviť aj boje izraelskej armády v Libanone a prinútiť ju k odchodu z tejto krajiny. Izrael v marci tohto roka začal inváziu na juh Libanonu, kde sa podľa svojho tvrdenia snaží vytvoriť nárazníkovú zónu proti útokom Hizballáhu na sever Izraela.