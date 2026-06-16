Francúzsko investuje do vlastnej AI: Rozviedka DGSI ukončí zmluvu s Palantirom

PARÍŽ - Francúzska domáca spravodajská služba prestane spolupracovať s americkou technologickou spoločnosťou Palantir, uviedol v utorok premiér Sébastien Lecornu. Zároveň oznámil, že Francúzsko investuje 655 miliónov eur do rozvoja vlastných systémov umelej inteligencie (AI). Informovala o tom agentúra AFP.
Vo videu na sociálnych sieťach Lecornu uviedol, že Francúzsko by „nemalo byť závislé od dobrej vôle niektorých partnerov, ktorí môžu kedykoľvek vypnúť prístup“ k systémom AI. Rozhodnutie Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť (DGSI) ukončiť zmluvu so spoločnosťou Palantir nasleduje po tom, ako Spojené štáty minulý týždeň obmedzili prístup k výkonnému modelu AI spoločnosti Anthropic pre neamerických používateľov. Tento prípad viedol vo viacerých krajinách vrátane Francúzska k výzvam na väčšiu technologickú nezávislosť Európy od USA. Palantir sa k rozhodnutiu Paríža a DGSI bezprostredne nevyjadril.
Palantir a prepojenie na USA služby
Spoločnosť založil podnikateľ Peter Thiel, miliardár zo Silicon Valley blízky americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Firma bola od svojho vzniku úzko prepojená s americkými tajnými službami a jej počiatočné financovanie pochádzalo od investičnej vetvy CIA s názvom In-Q-Tel. Palantir spolupracovala s americkými úradmi aj pri identifikácii nelegálnych migrantov a pri spracovaní údajov v rámci operácií USA a Izraela voči Iránu.
Obavy z masového dohľadu a rizík
Aktivistické organizácie dlhodobo upozorňujú, že technológie tejto spoločnosti môžu predstavovať riziko v podobe masového dohľadu, zásahov do občianskych slobôd a ochrany údajov. Palantir však tvrdí, že štátnym inštitúciám a firmám poskytuje len nástroje na spracovanie veľkých objemov dát.
AFP pripomenula, že začiatkom júna britskí poslanci vyzvali na ukončenie zmluvy medzi tamojšou Národnou zdravotnou službou (NHS) a firmou Palantir. Podľa parlamentného výboru pre vedu, inovácie a technológie predstavuje závislosť od niekoľkých amerických dodávateľov „jasnú zraniteľnosť“, ktorá môže verejné služby vydať na milosť a nemilosť aktérov zo zahraničia. Snahu uzavrieť s americkou spoločnosťou dohodu o spolupráci s londýnskou metropolitnou políciou zmaril pred časom aj londýnsky magistrát.