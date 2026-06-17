Americká vláda priznala, že do vojny s Iránom nasadila chatbota Grok

SAN FRANCISCO - Chatbot Grok, vyvinutý spoločnosťou xAI bilionára Elona Muska, bol použitý pri vojenských operáciách proti Iránu. Americká vláda to priznala v právnom dokumente z 15. júna, ktorý je súčasťou jej obhajoby v kauze environmentálnej žaloby namierenej proti plynovým turbínam používaným na prevádzku dátového centra xAI. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá má dokument k dispozícii.
Ministerstvo spravodlivosti v dokumente argumentuje, že žaloba ohrozuje americkú národnú, ekonomickú a energetickú bezpečnosť tým, že sa snaží dosiahnuť odstavenie dodávok energií pre infraštruktúru umelej inteligencie, ktorá podporuje vojenské operácie ministerstva vojny.
Na podporu tohto argumentu federálna prokuratúra predložila výpoveď šéfa oddelenia AI v Pentagóne Camerona Stanleyho. Ten pod prísahou uviedol, že Grok je už integrovaný do Projektu Maven, programu americkej armády zameraného na integráciu strojového učenia a počítačového videnia do činností ministerstva obrany, ktorý pôvodne využíval model Claude od spoločnosti Anthropic. Podľa Stanleyho projekt Maven Smart Systems (MSS) umožnil americkým silám nasadiť viac než 2000 kusov munície na 2000 samostatných cieľov v priebehu 96 hodín počas operácie Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť). Zároveň vyzdvihol „výrazne zvýšenú operačnú efektivitu“, ktorú umožnil model Grok Gov.
Znečistenie zasahuje prevažne štvrte obývané Afroameričanmi
Žalobu voči xAI podala organizácia Národná asociácia pre podporu farebných ľudí (NAACP), ktorá tvrdí, že táto spoločnosť prevádzkuje desiatky plynových turbín bez povolení, čím porušuje zákon o čistom ovzduší (Clean Air Act). Podľa NAACP znečistenie neúmerne zasahuje prevažne štvrte obývané Afroameričanmi. xAI namieta, že turbíny sú dočasné a mobilné, preto nepodliehajú regulácii. Koncom februára americká vláda vypovedala dohody so spoločnosťou Anthropic po tom, čo firma odmietla umožniť použitie svojich modelov na plne automatizované údery či masové sledovanie Američanov. Pentagón následne oslovil konkurentov – Google, OpenAI a xAI.
V spoločnosti Google sa proti vojenským projektom využívajúcim AI postavilo viac než 600 zamestnancov, ktorí žiadali, aby firma neposkytovala technológie pre utajené operácie. Keďže prechod americkej armády na umelú inteligenciu si vyžaduje čas, vláda v marci priznala, že model Claude stále používa v niektorých operáciách proti Iránu. Elon Musk, spojenec prezidenta Donalda Trumpa, vo februári začlenil xAI do svojej spoločnosti SpaceX, ktorá 12. júna vstúpila na burzu. Experti poukazujú na mnoho otvorených otázok, najmä etických, ktoré sa týkajú používania systémov umelej inteligencie vo vojnových konfliktoch. Napríklad nie je jasné, kto by bol podľa medzinárodného práva zodpovedný za chyby umelej inteligencie.