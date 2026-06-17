Streda17. jún 2026, meniny má Adolf, zajtra Vratislav

Americká vláda priznala, že do vojny s Iránom nasadila chatbota Grok

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SAN FRANCISCO - Chatbot Grok, vyvinutý spoločnosťou xAI bilionára Elona Muska, bol použitý pri vojenských operáciách proti Iránu. Americká vláda to priznala v právnom dokumente z 15. júna, ktorý je súčasťou jej obhajoby v kauze environmentálnej žaloby namierenej proti plynovým turbínam používaným na prevádzku dátového centra xAI. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá má dokument k dispozícii.

Ministerstvo spravodlivosti v dokumente argumentuje, že žaloba ohrozuje americkú národnú, ekonomickú a energetickú bezpečnosť tým, že sa snaží dosiahnuť odstavenie dodávok energií pre infraštruktúru umelej inteligencie, ktorá podporuje vojenské operácie ministerstva vojny.

Na podporu tohto argumentu federálna prokuratúra predložila výpoveď šéfa oddelenia AI v Pentagóne Camerona Stanleyho. Ten pod prísahou uviedol, že Grok je už integrovaný do Projektu Maven, programu americkej armády zameraného na integráciu strojového učenia a počítačového videnia do činností ministerstva obrany, ktorý pôvodne využíval model Claude od spoločnosti Anthropic. Podľa Stanleyho projekt Maven Smart Systems (MSS) umožnil americkým silám nasadiť viac než 2000 kusov munície na 2000 samostatných cieľov v priebehu 96 hodín počas operácie Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť). Zároveň vyzdvihol „výrazne zvýšenú operačnú efektivitu“, ktorú umožnil model Grok Gov.

Znečistenie zasahuje prevažne štvrte obývané Afroameričanmi

Žalobu voči xAI podala organizácia Národná asociácia pre podporu farebných ľudí (NAACP), ktorá tvrdí, že táto spoločnosť prevádzkuje desiatky plynových turbín bez povolení, čím porušuje zákon o čistom ovzduší (Clean Air Act). Podľa NAACP znečistenie neúmerne zasahuje prevažne štvrte obývané Afroameričanmi. xAI namieta, že turbíny sú dočasné a mobilné, preto nepodliehajú regulácii. Koncom februára americká vláda vypovedala dohody so spoločnosťou Anthropic po tom, čo firma odmietla umožniť použitie svojich modelov na plne automatizované údery či masové sledovanie Američanov. Pentagón následne oslovil konkurentov – Google, OpenAI a xAI.

V spoločnosti Google sa proti vojenským projektom využívajúcim AI postavilo viac než 600 zamestnancov, ktorí žiadali, aby firma neposkytovala technológie pre utajené operácie. Keďže prechod americkej armády na umelú inteligenciu si vyžaduje čas, vláda v marci priznala, že model Claude stále používa v niektorých operáciách proti Iránu. Elon Musk, spojenec prezidenta Donalda Trumpa, vo februári začlenil xAI do svojej spoločnosti SpaceX, ktorá 12. júna vstúpila na burzu. Experti poukazujú na mnoho otvorených otázok, najmä etických, ktoré sa týkajú používania systémov umelej inteligencie vo vojnových konfliktoch. Napríklad nie je jasné, kto by bol podľa medzinárodného práva zodpovedný za chyby umelej inteligencie.

Viac o téme: USAIránArmádaGrok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Svetoví lídri vítajú veľký
Svetoví lídri vítajú veľký zlom: Dohoda medzi USA a Iránom pomôže zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane
Zahraničné
Americký viceprezident JD Vance
Prelom na Blízkom východe? USA a Irán majú podpísať mierové memorandum
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
Dátum je na stole: Irán a USA smerujú k začiatku finálnych rokovaní o dohode
Zahraničné
Americký viceprezident J. D.
USA sú pripravené zásadne zmeniť vzťahy s Iránom, tvrdí viceprezident Vance
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Martin Hojsík v EP o fungovaní colnej a obchodnej dohody medzi EÚ a USA
Martin Hojsík v EP o fungovaní colnej a obchodnej dohody medzi EÚ a USA
Správy
Gabriela Gajanová na Zlatej tretre po behu na 800 metrov
Gabriela Gajanová na Zlatej tretre po behu na 800 metrov
Zoznam TV
Emma Zapletalová po 4. mieste v behu na 400 metrov na Zlatej tretre v Ostrave
Emma Zapletalová po 4. mieste v behu na 400 metrov na Zlatej tretre v Ostrave
Zoznam TV

Domáce správy

prezident Únie miest Slovenska
Richard Rybníček po voľbách skončí v politike, chce vydať knihu
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Volebné obdobie samosprávam sa nepredĺži, zmena z dielne Hlasu neprešla
Domáce
Ilustračné foto
V Česku našli falšovaný med zo Slovenska, tvrdí inšpekcia: Problémové sú dve šarže! REAKCIA výrobcu
Zahraničné
Slovensko dnes zasiahnu nebezpečné búrky: Vieme, kde hrozia prívalové zrážky, krúpy aj supercely
Slovensko dnes zasiahnu nebezpečné búrky: Vieme, kde hrozia prívalové zrážky, krúpy aj supercely
Regióny

Zahraničné

Americká vláda priznala, že
Americká vláda priznala, že do vojny s Iránom nasadila chatbota Grok
Zahraničné
Ruská vojnová loď vystrelila
Ruská vojnová loď vystrelila pri britskej jachte: Pár opisuje ŠOKUJÚCE chvíle! TOTO sa tam udialo
Zahraničné
Mariu zhodili z mosta
NOVÉ informácie v prípade smrti Marie pri bungee jumpingu: Prvé slová inštruktorov, posledné sekundy pred tragédiou
Zahraničné
Ilustračné foto
V Česku našli falšovaný med zo Slovenska, tvrdí inšpekcia: Problémové sú dve šarže! REAKCIA výrobcu
Zahraničné

Prominenti

Anna Ličková (23)
Zo šou Ruža pre nevestu na trón krásy: FOTO Anička Ličková je novou Miss Universe Slovakia!
Domáci prominenti
FOTO Zomrela mama Simony Bubánovej:
Zomrela mama Simony Bubánovej: Známa lekárka sa dožila krásnych 100 rokov!
Domáci prominenti
Po urevanom rozchode bujarý
Po urevanom rozchode bujarý žúr! Bianka a Jovinečko opäť spolu: Čo má TOTO znamenať?
Domáci prominenti
Namiesto svadby rozchod a
Namiesto svadby rozchod a teraz: Dcéru Michaela Jacksona načapali s potetovaným fešákom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šokujúca metóda vedcov: Milióny
Šokujúca metóda vedcov: Milióny komárov vypúšťajú do miest! Dôvod vás poriadne prekvapí
Zaujímavosti
Na Cyprus sa od
Na Cyprus sa od nás lieta denne: Zabudnite na turistické pasce a choďte tam, kam domáci
dromedar.sk
Makynna Tumlinson
Lekári jej po narodení dávali len 2 % šancu na prežitie: Zomrela až o 18 rokov cestou do prvej práce
Zaujímavosti
Prekvapivé odhalenie expertov: Rozhovory
Prekvapivé odhalenie expertov: Rozhovory samých so sebou sú prospešné! TAKÝTO majú prínos
Zaujímavosti

Dobré správy

Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce

Ekonomika

Posledný krok k očakávanej križovatke pri Bratislave: Pozor na záverečnú uzáveru! (foto)
Posledný krok k očakávanej križovatke pri Bratislave: Pozor na záverečnú uzáveru! (foto)
Podozrenie z nekalých praktík? Slovenskí výrobcovia musia vysvetľovať svoje ceny v Turecku
Podozrenie z nekalých praktík? Slovenskí výrobcovia musia vysvetľovať svoje ceny v Turecku
Po Volve ďalší veľký projekt vo Valalikoch: Čínska skupina plánuje high-tech výrobu pre letectvo!
Po Volve ďalší veľký projekt vo Valalikoch: Čínska skupina plánuje high-tech výrobu pre letectvo!
Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!

Šport

Slovan spoznal možného súpera v 2. predkole Ligy majstrov: Narazí na jedného z tejto dvojice!
Slovan spoznal možného súpera v 2. predkole Ligy majstrov: Narazí na jedného z tejto dvojice!
Liga majstrov
Tour de France prišla o jednu z najväčších hviezd: Visma oznámila smutnú správu o Van Aertovi
Tour de France prišla o jednu z najväčších hviezd: Visma oznámila smutnú správu o Van Aertovi
Tour de France
MS VO FUTBALE 2026 Jeho otca zabili, brata uniesli: Iračan napísal najdojímavejší príbeh turnaja
MS VO FUTBALE 2026 Jeho otca zabili, brata uniesli: Iračan napísal najdojímavejší príbeh turnaja
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Syn a jeho matka sa zapísali do histórie: Toto sa ešte nikdy nestalo!
MS VO FUTBALE 2026 Syn a jeho matka sa zapísali do histórie: Toto sa ešte nikdy nestalo!
MS vo futbale

Auto-moto

Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
O práci s humorom
Nestíham! Kedy je úloh v práci naozaj veľa a kedy máte len problém s organizáciou času?
Nestíham! Kedy je úloh v práci naozaj veľa a kedy máte len problém s organizáciou času?
Motivácia a produktivita
Adresa v životopise: Riskujete ňou zbytočné predsudky personalistov?
Adresa v životopise: Riskujete ňou zbytočné predsudky personalistov?
CV a motivačný list
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Rady a tipy
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy

Technológie

Roky sa tieto doplnky odporúčali na pevné kosti. Vedci teraz ukazujú, že pred pádmi a zlomeninami nemusia chrániť tak, ako sa verilo
Roky sa tieto doplnky odporúčali na pevné kosti. Vedci teraz ukazujú, že pred pádmi a zlomeninami nemusia chrániť tak, ako sa verilo
Správy
Ruskí hackeri našli cestu do Windows počítačov. Zneužívajú chybu v programe, ktorý má nainštalovaný prakticky každý
Ruskí hackeri našli cestu do Windows počítačov. Zneužívajú chybu v programe, ktorý má nainštalovaný prakticky každý
Bezpečnosť
Nemecké médiá tvrdo kritizujú Zelenského. Kauza „Hrdinov UPA“ podľa nich vzďaľuje Ukrajinu od Európy
Nemecké médiá tvrdo kritizujú Zelenského. Kauza „Hrdinov UPA“ podľa nich vzďaľuje Ukrajinu od Európy
Správy
Facebook dostáva nový AI Mode. Meta chce vypáliť rybník Googlu a zmeniť spôsob, akým hľadáš informácie
Facebook dostáva nový AI Mode. Meta chce vypáliť rybník Googlu a zmeniť spôsob, akým hľadáš informácie
Správy

Bývanie

Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?

Pre kutilov

Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ronaldo bojuje o ďalší veľký úspech, no pozornosť si získava aj jeho žena: Život Georginy pripomína modernú rozprávku o Popoluške
Zahraničné celebrity
Ronaldo bojuje o ďalší veľký úspech, no pozornosť si získava aj jeho žena: Život Georginy pripomína modernú rozprávku o Popoluške
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruská vojnová loď vystrelila
Zahraničné
Ruská vojnová loď vystrelila pri britskej jachte: Pár opisuje ŠOKUJÚCE chvíle! TOTO sa tam udialo
Mariu zhodili z mosta
Zahraničné
NOVÉ informácie v prípade smrti Marie pri bungee jumpingu: Prvé slová inštruktorov, posledné sekundy pred tragédiou
Ilustračné foto
Zahraničné
V Česku našli falšovaný med zo Slovenska, tvrdí inšpekcia: Problémové sú dve šarže! REAKCIA výrobcu
Kilometrové rady na benzín
Zahraničné
Rusko je v koncoch: VIDEO Obrovský rad áut čaká na benzín! Stoja tam aj niekoľko hodín

Ďalšie zo Zoznamu