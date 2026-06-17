Rusi vypálili varovné výstrely pri britskej jachte: Nové DETAILY odhaľujú dramatické chvíle tesne pred streľbou!

LONDÝN - Britský pár, ktorý sa plavil na jachte, v blízkosti ktorej v utorok vypálila varovné výstrely ruská fregata Admirál Grigorovič, pre britské médiá uviedol, že neurobil nič nesprávne. Ruská streľba bola podľa dvojice seniorov zbytočná. Nenachádzali sme sa na kolíznom kurze,“povedala stanici BBC Jane Kelveyová, ktorá sa na jachte plavila so svojím manželom Alanom. Moskva predtým tvrdila, že jachta sa k fregate približovala nebezpečným kurzom a nereagovala na pokusy o nadviazanie spojenia ani na výstražné signály.
Podľa denníka The Telegraph sa Kelveyovci plavili na jachte z Británie do Francúzska, keď sa južne od ostrova Wight priblížili k ruskej vojnovej lodi. Manželia uviedli, že sa nachádzali niekoľko stoviek metrov od fregaty, ktorá s nimi nekomunikovala prostredníctvom rádia, nevystrelila svetlice ani nevysielala svoju polohu pomocou systému GPS.
Pár pôvodne nevedel, že ide o vojnovú loď
Spočiatku preto nevedeli, že ide o vojnové plavidlo. Podľa vlastných slov plánovali fregatu oboplávať po jej pravoboku. „Nenachádzali sme sa na kolíznom kurze. Neurobili sme nič zlé,“ uviedli podľa denníka 68-ročná Jane Kelveyová a 70-ročný Alan Kelvey. Keď ruská loď päťkrát vydala výstražný zvuk sirénou, dvojica podľa svojho svedectva zmenila kurz, aby zväčšila vzdialenosť medzi plavidlami.
Podobne opísali seniori situáciu aj pre BBC. „Okamžite sme sa otočili o dva stupne doľava, aby videli, že sme úmyselne zmenili kurz, čo znamenalo, že sme ich zaregistrovali,“ povedala Kelveyová. Krátko nato sa však podľa nej ozvalo ďalších päť výstražných zvukov a bezprostredne potom štyri až päť výstrelov z ručných zbraní. „Nemierili na nás. Domnievame sa, že išlo o varovnú streľbu do vzduchu,“ uviedla. Jej manžel označil streľbu za zbytočnú.
Moskva tvrdí, že jachta nereagovala na výstrahy
Ruské ministerstvo obrany podľa štátnej agentúry TASS uviedlo, že posádka fregaty Admirál Grigorovič o 11.45 h zaznamenala jachtu Bright Future plaviacu sa pod britskou vlajkou. Tá sa mala k vojnovej lodi približovať na kolíznom kurze.
Jachta podľa ministerstva nereagovala na niekoľko pokusov o nadviazanie rádiového spojenia, následné zvukové signály ani na varovné odpálenie svetlíc. „Po tom, ako sa vzdialenosť zmenšila na 150 metrov, veliteľ fregaty rozhodol o varovnej streľbe z ručných zbraní smerom k dráhe plavby jachty. Jachta následne okamžite zmenila kurz a pokračovala v plavbe smerom od ruskej vojnovej lode,“ uviedlo ministerstvo.
Britské ministerstvo hovorí o snahe zabrániť zrážke
Hovorca britského ministerstva obrany opísal podľa BBC incident podobne ako Moskva. „Fregata Grigorovič vypálila v prielive varovné výstrely po pokusoch o kontakt s britským plavidlom. Výstrely nemierili na loď a boli pokusom zabrániť možnej zrážke,“ uviedol hovorca, ktorého meno stanica nezverejnila. K jachte následne vyslali čln z britskej hliadkovej lode, aby posádka získala podrobnosti o incidente a skontrolovala, či sú ľudia na palube v poriadku.
Ruské vojnové lode prechádzajúce Lamanšským prielivom britské námorníctvo bežne monitoruje. Fregata Admirál Grigorovič sa podľa denníka The Telegraph nachádzala v blízkosti britských vôd už niekoľko týždňov. Pozorovali ju aj pri sprevádzaní tankerov patriacich do ruskej tieňovej flotily. Utorkový incident sa odohral približne 35 kilometrov južne od britského ostrova Wight, mimo teritoriálnych vôd Spojeného kráľovstva. Udalosť sa odohrala dva dni po tom, ako britské sily v Lamanšskom prielive zadržali tanker z tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze ruskej ropy podliehajúcej sankciám. „Domnievame sa, že ide o ojedinelý incident, ktorý nesúvisí s tým, že Británia cez víkend zadržala tanker Smyrtos,“ uviedol hovorca britského ministerstva obrany.