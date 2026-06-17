USA opäť zaútočili na plavidlo v Tichom oceáne: Hlásia tragické následky

WASHINGTON - Armáda USA v utorok amerického času oznámila, že zaútočila na ďalšie plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu. Pri zásahu zomrel jeden muž a dvaja prežili, informuje agentúra Reuters.
„Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa pohybovalo po známych trasách vo východnom Pacifiku a podieľalo sa na operáciách spojených s pašovaním drog,“ uviedlo Južné veliteľstvo armády USA (SOUTHCOM) na platforme X. „Počas tejto akcie bol zabitý jeden drogový terorista a zostali dvaja preživší. SOUTHCOM po zásahu okamžite informovalo americkú pobrežnú stráž, aby aktivovala pátrací a záchranný systém pre preživších. Žiadni príslušníci amerických ozbrojených síl zranenia neutrpeli,“ dodalo veliteľstvo v príspevku.
USA ďalšie informácie ohľadom incidentu neposkytli. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa už od septembra útočí na plavidlá, ktoré obviňuje z pašovania drog. Podľa Reuters si zásahy odvtedy vyžiadali už viac ako 200 obetí. Odborníci a ľudskoprávne organizácie spochybňujú zákonnosť týchto útokov a viaceré z nich, vrátane Amnesty International, ich považujú za nelegálne mimosúdne popravy.