Európska veľmoc v pozore: Musíme sa pripraviť na ruský útok! NATO povedalo termín

BERLÍN - Európske krajiny musia výrazne zrýchliť posilňovanie obrany. Podľa predstaviteľov Nemecka existuje riziko, že Rusko by v najbližších rokoch mohlo disponovať schopnosťami na útok proti členskému štátu NATO.
NATO pracuje s varovným scenárom
Nemecké ozbrojené sily upozorňujú, že čas na prípravu sa skracuje. Náčelník štábu nemeckej armády Christian Freuding v rozhovore pre Politico vyhlásil, že medzi spojencami v NATO panuje zhoda v tom, že Rusko by mohlo už do konca desaťročia získať kapacity na vojenský útok proti niektorej z krajín Aliancie.
Podľa Freudingových slov všetkých 32 členských štátov NATO vychádza z rovnakého spravodajského hodnotenia. To naznačuje, že Moskva by mohla byť približne v roku 2029 schopná ohroziť územie niektorého spojenca, uvádza Politico.
Útok môže prísť aj skôr
Nemecký generál zároveň zdôraznil, že rok 2029 nemožno chápať ako pevne stanovenú hranicu bezpečnosti. Ide o termín vychádzajúci z odhadov spravodajských služieb a spoločných analýz NATO.
Freuding upozornil, že vývoj situácie môže byť rýchlejší, než naznačujú súčasné prognózy. Podľa jeho slov nemožno vylúčiť ani skorší scenár, pretože bezpečnostné prostredie v Európe zostáva mimoriadne nestabilné.
Varovania prichádzajú aj z ministerstva obrany
Na rovnaký časový horizont upozornil aj nemecký minister obrany Boris Pistorius. Ten dlhodobo tvrdí, že Európa nesmie podceniť riziko ďalšieho veľkého ozbrojeného konfliktu.
Ako pripomína CBC, Pistorius sa odvoláva na expertov, podľa ktorých by práve rok 2029 mohol predstavovať obdobie, keď sa bezpečnostné hrozby výrazne zvýšia.
Európa chce dobehnúť zameškané roky
Práve preto sa v obranných plánoch viacerých európskych štátov rok 2029 čoraz častejšie objavuje ako cieľový termín. Do tohto obdobia by mali krajiny odstrániť nedostatky vo výrobe zbraní, modernizácii armád aj v celkovej pripravenosti na možnú krízu.
Freuding zároveň upozornil, že samotné rozsiahle zbrojné programy nestačia. Vývoj nových systémov, ich výroba aj zavádzanie do výzbroje totiž zaberajú dlhé roky.
Berlín vyzýva na zrýchlenie
Podľa šéfa štábu nemeckej armády sa preto musí konať okamžite. Kľúčovým faktorom sa podľa neho stáva rýchlosť rozhodovania aj realizácie prijatých opatrení.
Nemecko už podľa Freudinga podniklo prvé kroky smerujúce k posilneniu obranyschopnosti. Napriek tomu upozorňuje, že schopnosť armády reagovať na prípadnú hrozbu bude potrebné ďalej zvyšovať.