Brazílsky súd rozhodol: Syn Jaira Bolsonara nezákonne zasahoval do procesu svojho otca

BRAZÍLIA - Brazílsky najvyšší súd v utorok uznal syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonara - Eduarda Bolsonara - vinného z nátlaku v súvislosti s procesom, v ktorom bol jeho otec vlani odsúdený na 27 rokov vo väzení za pokus o štátny prevrat. Tento bývalý poslanec strávi za mrežami štyri roky a dva mesiace, informuje agentúra AP a Reuters.
Úrad brazílskeho generálneho prokurátora obvinil Eduarda Bolsonara z toho, že u amerických orgánov loboval za sankcie voči sudcom a za clá na brazílske tovary s cieľom pomôcť svojmu otcovi. Najvyšší súd v utorok rozhodol, že Bolsonaro svojimi činnosťami zasahoval do súdneho procesu s exprezidentom nezákonne. Sudca Alexandre de Moraes uviedol, že úlohou Eduarda Bolsonara ako poslanca „nie je lobovať v zahraničí proti vlastnej krajine“. Právnici odsúdeného verdikt spochybnili s tvrdením, že na jeho usvedčenie neboli dostatočné dôkazy.
Bolsonaro sa vlani vo februári presťahoval do Spojených štátov, kde sa podľa Reuters aktívne snažil získať podporu pre svojho otca, najmä zo strany Trumpovej administratívy. Tento bývalý zákonodarca pre agentúru v utorok uviedol, že cieľom jeho konania v USA nebolo oslobodiť jeho otca, ale prinútiť brazílsky najvyšší súd potrestať úradníkov, ktorí podľa jeho slov nedodržiavali ústavu krajiny.
Jair Bolsonaro bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022. Jeho nástupcom sa stal Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý bude v októbrových voľbách podľa prieskumov viesť tesný súboj s ďalším exprezidentovým synom - Fláviom Bolsonarom, zdôrazňuje agentúra AFP.