Záporožská jadrová elektráreň bola opäť pripojená k elektrickej sieti

KYJEV - Záporožská jadrová elektráreň na Ruskom okupovanej časti Ukrajiny, bola po takmer troch dňoch opäť pripojená k elektrickej sieti, vedenie elektrárne dosadené Moskvou aj ukrajinský štátny prevádzkovateľ jadrových elektrární Energoatom informovali na platforme Telegram. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.
Poškodené vysokonapäťové vedenie bolo opravené, uviedli obe strany v sobotu. Dieselové generátory, ktoré sa od stredy používali na dodávku elektrickej energie, boli vrátené do pohotovostného režimu. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) elektráreň prišla o externé napájanie už 19-krát od začiatku vojny vo februári 2022.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie je potrebná spoľahlivá dodávka elektrickej energie. Teraz ju zabezpečujú núdzové dieselové generátory.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE i medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.