Brutálna poprava starostu: Ozbrojení muži naňho spustili paľbu!

MEXIKO – Na juhu Mexika zabili neznámi páchatelia starostu mesta San Miguel Amatitlán, oznámili v sobotu miestne úrady. Došlo k tomu v oblasti, kde drogové kartely bojujú o kontrolu nad pašeráckymi trasami. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
José Ángel Bravo Martínez zomrel po tom, ako naňho spustili streľbu ozbrojení muži, uviedla prokuratúra mexického štátu Oaxaca. Bezpečnostné orgány podľa nej spustili pátranie po páchateľoch a vyslali do regiónu ďalšie posily.
Bravova strana PAN útok odsúdila. „Útok na život demokraticky zvoleného verejného činiteľa je priamym útokom proti mieru, inštitúciám a vôli ľudí,“ uviedla vo vyhlásení. „Nesmieme tieto udalosti považovať za normálne a dovoliť, aby strach obmedzoval politickú účasť a verejnú službu. Spravodlivosť a právny štát sa musia presadiť,“ zdôraznila.
Motívy činu zatiaľ nie sú jasné. V Mexiku sú však predstavitelia miest a obcí opakovane obeťami útokov, za ktorými často stojí organizovaný zločin, napísala DPA. V štáte Oaxaca pri Tichom oceáne, kre sú aktívne kartely Jalisco Nueva Generación a Sinaloa, zabili od roku 2006 takmer 100 starostov, doplnila AFP.