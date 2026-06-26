Pápež varuje: Konflikty by sme mali riešiť ako ľudia, nie ako zvery

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v piatok na začiatku mimoriadneho konzistória kardinálov povedal, že ľudia by mali riešiť konflikty „ako ľudia, nie ako zvery“. Informujú o tom agentúry AFP a ANSA.
Mimoriadne stretnutie celého 241-členného kolégia kardinálov sa začalo omšou v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Pápež uviedol, že medzinárodné napätia a konflikty vážne zraňujú ľudskú rodinu. „Vojna nikdy nie je hodná ľudskosti a nikdy nie je požehnaná Bohom,“ pokračoval.
Vojna nie je hodná človeka
„Aj keď disponujeme najmodernejšími zbraňami, Stvoriteľ nás obdaril inteligenciou a slobodnou vôľou, aby sme konflikty riešili ako ľudia, nie ako zvery,“ povedal Lev XIV. Jednota ľudskej rodiny podľa jeho slov predchádza jednotlivé národy a štáty. „Nie je to len biologický fakt: je to etický princíp,“ konštatoval.
Diskusia o globálnych výzvach cirkvi
AFP informuje, že ide o druhé mimoriadne stretnutie kolégia kardinálov od zvolenia Leva XIV. za pápeža v máji 2025. Na tomto stretnutí budú diskutovať o rôznych globálnych výzvach, ktorým je vystavená katolícka cirkev. Stretnutie bude tiež zahŕňať modlitby, workshopy a plenárne zasadnutia.
„Bude medzi nami skutočné zdieľanie, je jasné, že pápež Lev chce, aby sme vytvorili kolégium, aby sme sa navzájom spoznali... Čím viac takýchto stretnutí budeme mať, tým viac budeme zjednotení,“ povedal pre AFP arcibiskup Alžíra Jean-Paul Vesco.