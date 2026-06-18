Bulharský premiér sa postavil proti Bruselu: Nový balík sankcií chce zablokovať

BRUSEL - Bulharsko bude vetovať najnovší balík sankcií EÚ proti Rusku, pretože môžu mať negatívny vplyv na jeho ekonomiku a nesúhlasí s uvalením sankcií na ruského patriarchu Kirilla. Uviedol to vo štvrtok bulharský premiér Rumen Radev, píše správa agentúry Reuters.
„Existuje značné riziko pre prevádzku spoločnosti Lukoil,“ povedal Radev novinárom pred štvrtkovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli. Lukoil je jedným z najväčších predajcov palív v Bulharsku a prevádzkuje tiež jedinú rafinériu v krajine, vysvetľuje Reuters. „Chceme, aby bol vylúčený zo zoznamu,“ doplnil.
Radev tiež poukázal na možné narušenie dodávok hnojív a náhradných dielov pre sofijské metro. „Všetky tieto záležitosti sa budú musieť riešiť v rámci rozhodovacích orgánov EÚ,“ uviedol. „Akým spôsobom tieto sankcie doteraz zastavili vojnu? A akým spôsobom vôbec pomohli mieru?“ pokračoval.
Európska únia v pondelok rozšírila svoj sankčný zoznam o 34 osôb a 47 subjektov napojených na ruský vojenský a priemyselný komplex, jeho tieňovú flotilu a „šíriteľov ruskej štátnej propagandy ospravedlňujúcej jeho agresívnu vojnu“.
Európska komisia (EK) ešte minulý týždeň predstavila 21. balík protiruských sankcií, ktoré by sa mali týkať aj ruského patriarchu Kirilla. K navrhovaným opatreniam patrí zákaz vstupu na územie EÚ pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podieľali sa na invázii na Ukrajinu, i ďalšie sankcie voči ruskému energetickému a bankovému sektoru.
Radev tvrdí, že Bulharsko nesúhlasí s uvaľovaním sankcií na predstaviteľov ruskej pravoslávnej cirkvi. „Táto vojna už presiahla hranice zákopov, presahuje rámec ekonomiky a energetiky, vidíme jej vplyv na kultúru a šport a teraz už len zostáva, aby pohltila aj náboženstvo,“ konštatoval. Bulharský premiér následne uviedol, že jeho krajina nebude brániť spoločným rozhodnutiam týkajúcich sa Ukrajiny. „Budeme podporovať proces rokovaní o vstupe Ukrajiny do EÚ,“ uzavrel.