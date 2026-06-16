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USA sú pripravené zásadne zmeniť vzťahy s Iránom, tvrdí viceprezident Vance

Americký viceprezident J. D. Vance
Americký viceprezident J. D. Vance (Zdroj: TASR/AP/Charles Sykes/Invision)
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TASR

WASHINGTON - Navrhovaná dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom prinesie Blízkemu východu „novú éru,“ povedal v pondelkovom rozhovore pre stanicu Fox News americký viceprezident J. D. Vance. Podľa neho sa prezident USA Donald Trump možno rozhodne zverejniť jej znenie ešte pred piatkom, kedy je naplánovaný jej podpis.

Podmienky dohody a miliardový fond

Irán by podľa slov amerického viceprezidenta mohol mať prístup k fondu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ak bude dodržiavať záväzky vyplývajúce z dohody. „Táto dohoda hovorí, že nedostanú ani cent z amerických peňazí,“ tvrdí Vance. „Čo táto dohoda hovorí, Sean (moderátor rozhovoru Sean Hannity), je to, že ak sa budú Iránci správať slušne, a ak dôjde k zmierneniu sankcií, a ak Iránci budú integrovaní do svetovej ekonomiky, pozvali by sme ďalšie krajiny, nie nás, ale iné štáty, aby investovali v ich krajine,“ objasnil.

Teherán má podľa neho skutočnú príležitosť zmeniť svoje napäté vzťahy s Washingtonom. USA sú podľa Vancea ochotné „zásadne zmeniť“ svoj vzťah s Iránom, ak bude ochotný „správať sa ako normálna krajina, prestať sa snažiť o výrobu jadrovej zbrane a prestať financovať terorizmus na celom Blízkom východe“.

Jadrové odzbrojenie a napätie v Teheráne

Vance tvrdí, že táto dohoda určite zahŕňa jadrové odzbrojenie islamskej republiky. Podľa jeho slov USA spoločne s Iránom zničia jeho zásoby vysoko obohateného uránu, pričom Trump chce, aby na tom spolupracovali aj s medzinárodnými organizáciami. Okrem toho viceprezident v rozhovore povedal, že niektorí iránski zástancovia tvrdej línie začali spochybňovať desaťročia nepriateľstva voči Spojeným štátom. Dodal, že USA nikdy nemali takúto úroveň priamej komunikácie s vedením krajiny ako teraz. Ak Irán nedodrží svoje záväzky, vzájomné vzťahy sa podľa Vancea vrátia do pôvodného stavu.

USA a Irán cez víkend dosiahli dohodu, na základe ktorej sa pozastavia nepriateľské akcie a bude znovuotvorený Hormuzský prieliv. Okrem toho sa týka aj iránskeho jadrového programu. Trump v pondelok oznámil, že spolu s Vanceom a predsedom iránskeho parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom v nedeľu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe. Oficiálna ceremónia sa podľa pakistanského premiéra Šahbáza Šarífa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku.

Viac o téme: DohodaVzťahyUSAIránJ. D. Vance
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