NBS chystá veľké zmeny pri hypotékach: Mladým banky požičajú viac, investorom menej

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska (NBS) zavedie rozdielne limity pre možnosť financovania nehnuteľností cez hypotéky. V súčasnosti je ukazovateľ sumy úveru k hodnote nehnuteľnosti (LTV) nastavený plošne na maximálne 80 %, s možnosťou výnimiek pre 20 % hypoték. Po novom bude limit zvýšený na 90 % na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov, naopak sa sprísni na 70 % pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti. Informovali o tom v pondelok predstavitelia NBS. Kombinácia uvoľnenia limitu pre mladých so sprísnením pri viacerých nehnuteľnostiach nastavuje podľa nich lepšie motivácie pre hypotekárny trh a je rizikovo neutrálna.
Centrálna banka sa podľa člena bankovej rady a výkonného riaditeľa úseku dohľadu a finančnej stability NBS Vladimíra Dvořáčka veľmi podrobne pozrela na trh bývania aj na základe nových dostupných dát z katastra nehnuteľností. „Ukázalo sa, že hoci nové byty pribúdajú rýchlejšie a demografický vývoj bude nepriaznivý v budúcom období, toto stále neprispeje k tomu, aby sa zlepšila dostupnosť bývania, a to hlavne pre mladých. Tieto dáta nám pomohli zistiť, že tu veľmi dôležitú úlohu zohráva investičný dopyt,“ priblížil.
Čoraz väčšiu časť nehnuteľností na Slovensku totiž podľa analýzy NBS kupujú ľudia ako ďalšiu nehnuteľnosť. V roku 2025 viac ako polovicu bytov na úver kúpili ľudia, ktorí vlastnili už aspoň jednu nehnuteľnosť a 16 % dokonca kúpilo svoju tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť. Tento investičný dopyt podľa NBS spôsobuje väčšie výkyvy cien a zároveň môže zhoršovať dostupnosť bývania hlavne pre mladých ľudí.
Z týchto dôvod bude podľa centrálnej banky prospešná úprava limitu LTV. „Pre mladých ľudí vidíme priestor na miernejšie podmienky a myslíme si, že obmedzenie rizikovejšieho typu dopytu by pomohlo dostať sa mladým ľuďom k svojim nehnuteľnostiam o trochu jednoduchšie. A súčasne sa domnievame, že týmto aj zmiernime isté riziká, ktoré súvisia s finančnou stabilitou,“ zhodnotil Dvořáček.
Centrálna banka neočakáva zmenu hypotekárneho trhu
Riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák avizoval, že o niekoľko dní začne medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu. „Radi by sme, keby táto úprava platila od 1. októbra, ale samozrejme, budeme s bankami diskutovať. V prípade, že budú potrebovať väčší čas na prípravu, tak sme pripravení ešte o tom diskutovať,“ konštatoval.
Centrálna banka podľa neho neočakáva, že by tieto zmeny razantným spôsobom zmenili hypotekárny trh. „Ak sa pozrieme na naše odhady rastu úverov, predpokladáme, že po týchto zmenách sa trh zásadne nezmení, lebo niekde sprísňujeme, niekde uvoľňujeme, ale môže sa zmeniť štruktúra. Očakávame, že časť tých investičných nákupov alebo hypoték nám mierne poklesne a na druhej strane nám stúpne práve podiel hypoték mladším ľuďom,“ priblížil Ličák. Celkový vplyv na rizikovosť týchto úverov by mal byť tiež neutrálny.