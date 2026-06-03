Dráma v centre mesta: Muž sa zabarikádoval v budove s rukojemníkmi, zasahovala FBI!

WASHINGTON - Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v kalifornskom meste Bakersfield zastrelili muža, ktorý držal rukojemníkov v budove, kde sídli pobočka banky a školský úrad. Muž sa v budove zabarikádoval v utorok popoludní miestneho času, pričom zajal niekoľko ľudí ako rukojemníkov. Dvoch z nich ešte v ten deň prepustil po vyjednávaní s úradmi. Nie je jasné, koľko ľudí celkovo zadržiaval. Informujú o tom agentúra AP a stanica CNN s odvolaním sa na políciu.
Všetci rukojemníci sú teraz na slobode a nikto z nich nebol zranený, uviedlo miestne policajné oddelenie. Niektorí z nich boli dnes na mieste v starostlivosti lekárov. Napätá situácia sa skončila približne po 12 hodinách od chvíle, keď polícia vyrazila k pobočke banky Chase Bank v centre Bakersfieldu po tom, čo tam bola nahlásená bomba. Evakuované boli okolité budovy vrátane radnice a centrály miestnej polície. Niekoľko ciest bolo dočasne uzavretých a polícia varovala obyvateľov, aby sa k oblasti nepribližovali.
Krízový tím policajného oddelenia komunikoval s podozrivým telefonicky. Na mieste bola jednotka rýchleho nasadenia SWAT, jednotka na zneškodňovanie výbušnín aj agenti FBI z tímu na záchranu rukojemníkov.
Bakersfield v okrese Kern má približne 380-tisíc obyvateľov. Mesto leží asi 180 kilometrov severozápadne od Los Angeles.