Napätie nebezpečne eskaluje: Čínske lode prvýkrát prenikli do zakázaných vôd Taiwanu

TCHAJ-PEJ - Taiwan vo štvrtok oznámil, že čínske lode po prvýkrát vstúpili do „zakázaných“ vôd v okolí sporného ostrova Tchaj-pching v Juhočínskom mori. Kroky Číny označil za obťažovanie a rázne ich odsúdil, informuje o tom agentúra AFP.
Tchaj-pching, známy aj ako Itu Aba, je najväčším zo Spratlyho ostrovov v Juhočínskom mori. Hoci je pod kontrolou Taiwanu, nárokujú si ho aj Čína, Filipíny a Vietnam. Taiwanská pobrežná stráž v oficiálnom vyhlásení informovala, že dve čínske plavidlá „otvorene vnikli“ do vôd okolo ostrova a zdržali sa tam 15 minút, kým ich nevyhnala.
Pobrežná stráž vyjadrila „najsilnejšie odsúdenie tohto incidentu“ a upozornila na eskaláciu situácie. Podľa jej vyjadrenia sa spomínané „zakázané“ vody v okolí ostrova tiahnu štyri kilometre od jeho pobrežia. AFP pripomína, že k tomuto incidentu došlo po tom, ako Čína uskutočnila námornú operáciu vo vodách východne od Taiwanu, ktorú Tchaj-pej taktiež odsúdil.
„Čína systematicky obťažuje Taiwan,“ uviedla vo štvrtok na sieti X Rada pre oceánske záležitosti, ktorá zodpovedá za pobrežnú stráž. Konanie Pekingu by sa podľa nej „mohlo považovať za ohrozenie medzinárodného poriadku“. Čína si Taiwan nárokuje a tvrdí, že je súčasťou jej územia. V posledných rokoch tiež zintenzívnila vojenský tlak na tento ostrov. Peking si zároveň nárokuje aj väčšinu Juhočínskeho mora.