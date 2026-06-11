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Švédsko mení postoj k mladistvým: Vek trestnej zodpovednosti chce nastaviť na 14 rokov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŠTOKHOLM - Švédska vláda už nebude presadzovať kontroverzný plán na zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti zo súčasných 15 na 13 rokov. Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer uviedol, že návrh nezískal dostatočnú podporu v parlamente. Informuje o tom agentúra Reuters.

„Navrhneme, aby sa vek trestnej zodpovednosti znížil na 14 rokov namiesto 13 rokov,“ povedal Strömmer novinárom. Švédsko zaznamenalo za uplynulých 20 rokov výrazný nárast kriminality gangov, do ktorej sú často zapojení aj maloletí. Krajina v súčasnosti zaznamenáva aj jeden z najvyšších počtov strelieb v Európe.

Vláda zreformovala systém trestného súdnictva, aby posilnila právomoci polície a zaviedla prísnejšie tresty pre páchateľov. Napriek tomu nedokázala zabrániť gangom, aby do svojich radov verbovali čoraz mladšie osoby na páchanie trestných činov. Podľa Strömmerových slov stálo vlani pred súdom viac ako 50 detí mladších ako 15 rokov pre podozrenia zo spáchania vraždy či pokusu o vraždu.

Deti po spáchaní násilných trestných činov boli doposiaľ umiestňované do detských domovov, no tento systém je vo všeobecnosti považovaný za zlyhávajúci. Vláda preto plánovala umiestniť už 13-ročné deti do špeciálnych väzenských zariadení. Výbor OSN pre práva dieťaťa odporúča, aby vek trestnej zodpovednosti bol minimálne 14 rokov, čo je aj priemer v rámci Európskej únie, píše Reuters.

Viac o téme: DetiZodpovednosťVekZločinŠvédsko
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