Akcia HROM: Finančná správa rozbila medzinárodný gang s nelegálnymi cigaretami

BRATISLAVA - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s maďarskou daňovou a colnou správou zasiahli proti medzinárodnej organizovanej skupine podozrivej z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet. Koordinovaná operácia s krycím názvom HROM sa uskutočnila súčasne na území Slovenskej republiky a Maďarska. Predbežná škoda spôsobená SR na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na vyše 2,5 milióna eur. Škoda spôsobená Maďarsku presiahla 1 milión eur. Informoval o tom v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Príslušníci KÚFS identifikovali v okrese Trnava priestory slúžiace na skladovanie tabaku a komponentov určených na nelegálnu výrobu cigariet. Následne 12. a 13. júna 2026 vykonali viaceré domové a priestorové prehliadky v okresoch Trnava a Malacky,“ priblížil hovorca. Počas zásahu FS zaistila 325.025 kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, 7943,3 kilogramu (kg) tabakovej suroviny, 181 krabíc filtrov určených na výrobu cigariet, ale aj letiskové skenovacie zariadenie, technické prostriedky na vyhľadávanie GPS zariadení, dokumentáciu k nákupu technológií na výrobu cigariet, mobilné telefóny, osobné a nákladné autá, medzinárodné poznávacie značky, či finančnú hotovosť vo výške 14.448,95 eura.
Zadržaných päť osôb
„V rámci realizácie bolo zadržaných päť osôb. Na Slovensku boli obvinené štyri osoby, ktoré boli zadržané priamo pri manipulácii s nelegálnymi cigaretami. Jedna osoba bola obvinená v Maďarsku,“ konštatoval hovorca. Maďarské orgány podľa neho počas paralelnej realizácie odhalili kompletnú nelegálnu výrobnú linku na cigarety vrátane sušičky, agregátov, odsávacieho zariadenia a ďalšieho technologického vybavenia. Zaistených bolo aj viac ako 156.000 kusov cigariet a 5,5 tony tabaku.
„Realizácia prípadu HROM je dôkazom, že finančná správa aktívne bojuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov v medzinárodnom meradle. Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss. Vyšetrovanie prípadu podľa Kováča naďalej pokračuje, vzhľadom na jeho aktuálny stav nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti. Za trestné činy porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a skrátenia dane a poistného hrozí obvineným osobám v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 10 rokov.