Neskutočná TRAGÉDIA: Chlapca (†6) zabila opica, chovali ju ako domáceho miláčika!

NAKHON SI THAMMARAT – Tragická udalosť otriasla juhom Thajska. Šesťročný chlapec zomrel po tom, ako ho v sobotu napadol dlhochvostý makak, ktorý jeho starý otec choval ako domáce zviera od jej útleho veku.
Podľa miestnej polície došlo k incidentu v obci v okrese Sichon v provincii Nakhon Si Thammarat. Obeťou bol šesťročný Ekkarat Sichan, žiak prvého ročníka základnej školy Ban Khao Yuan Tao.
S chlapcom sa už rozlúčili aj na stránke školy
Na stránke základnej školy, ktorú nebohý 6-ročný chlapec navštevoval, sa už objavil aj príspevok, kondolujúci rodine a všetkým blízkym, ktorí Ekkarata Sichana poznali. Išlo o žiaka 1. ročníka. Škola v príspevku vyjadruje najhlbšiu sústrasť pozostalým a pod príspevkom je podpísané vedenie školy, učiteľský zbor, personál a žiaci školy Ban Khao Wuan Thao.
Ako k tragédii došlo?
Chlapec podľa dostupných informácií prechádzal okolo opice, ktorá bola priviazaná pri dedinskom obchode jeho starého otca Jaroona. Zviera chovali ako domáceho miláčika a nebolo využívané na zber kokosových orechov, čo je v niektorých častiach Thajska bežná prax.
Makak bol priviazaný na dlhom lane natiahnutom medzi dvoma stromami, pričom mal k dispozícii drevenú konštrukciu na lezenie a pohyb. Zatiaľ z nezistených príčin však na chlapca náhle zaútočil.
Lekári už nemohli nič robiť
Podľa svedectiev ho opica chytila a viackrát pohrýzla. Útok mu spôsobil vážne zranenia v oblasti hrudníka a nohy. Dieťa bolo okamžite prevezené do nemocnice v Sichone, lekárom sa ho však napriek snahe nepodarilo zachrániť.
Polícia uviedla, že opica zostala počas vyšetrovania na mieste incidentu priviazaná. Okolnosti útoku naďalej preverujú vyšetrovatelia.