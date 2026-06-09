MASAKER v Česku! Nález detskej ručičky bol len začiatok: HROZNÉ, čo urobila matka s ostatkami novorodenca

PLZEŇ - Českom otriasa jeden z najotrasnejších prípadov posledných rokov. Desivý nález časti tela novorodenca v českom Kynšperku nad Ohří odštartoval sled udalostí, ktoré nikto nečakal ani v najhoršom sne. Zadržanie podozrivej ženy a vyšetrovanie postupne odkrylo mimoriadne temné skutočnosti.
Detaily k prípadu priniesol portál Krimi-Plzeň. Všetko sa začalo v stredu (3. 6.) večer v Kynšperku nad Ohří, kde na pozemku jedného z domov našla žena v igelitovej taške detskú ručičku oddelenú v ramene. Polícia okamžite spustila rozsiahlu akciu, do ktorej sa zapojili desiatky kriminalistov, psovodi, mestskí policajti aj hasiči. Prehľadávali kroviny, kontajnery a okolité pozemky.
„Prišli sem okolo pol desiatej dopoludnia a začali vysýpať a prehľadávať smetiaky. Vôbec nám nepovedali, čo sa deje,“ opísala situáciu jedna z miestnych obyvateliek. Kriminalisti sa snažili nájsť ďalšie časti tela, no márne. Práve táto skutočnosť vyvolávala otázku, kde sa nachádza zvyšok dieťaťa.
Ostatky predhodila psom
Podľa informácií, ktoré sa portálu podarilo overiť z viacerých zdrojov, sa odpoveď na túto otázku ukázala byť ešte desivejšia, než ktokoľvek čakal. Podozrivá žena M. M. sa počas výsluchu priznala, že po usmrtení a rozštvrtení novorodenca ostatky predhodila psom, ktorí ich zožrali. Práve preto sa kriminalistom nepodarilo nájsť žiadne ďalšie časti tela — jediným pozostatkom zostala ručička, ktorú objavila jej svokra.
Rýchly posun vo vyšetrovaní a zadržanie podozrivej
Polícia sa prípadom intenzívne zaoberala od prvého momentu. Už počas štvrtka (4. 6.) padlo podozrenie na ženu žijúcu neďaleko miesta nálezu. Podľa miestnych mala byť tehotná, no jej brucho „zrazu zmizlo“. Kriminalisti ju zadržali, predviedli na výsluch a vykonali domovú prehliadku. „Môžem potvrdiť, že v súvislosti s udalosťou v Kynšperku nad Ohří sme zadržali osobu podozrivú z tohto násilného trestného činu. Prebiehajú potrebné úkony. Verejnosť chceme uistiť, že v tejto chvíli nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ uviedol policajný hovorca.
Ešte v ten deň polícia oznámila, že žena bola obvinená zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy.„Osoba podozrivá zo spáchania tohto násilného trestného činu bola dnes obvinená. Zároveň bol podaný návrh na jej vzatie do väzby. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na pätnásť až dvadsať rokov alebo výnimočný trest,“ informovala polícia. Podľa informácií z vyšetrovania sa žena počas výsluchu sama priznala k utajenému pôrodu aj k usmrteniu dieťaťa. V sobotu (6. 6.) dopoludnia prebehlo väzobné pojednávanie. Po približne dvoch hodinách súd rozhodol, že obvinená žena bude stíhaná väzobne.
V piatok (5. 6.) ráno sa mal pokúsiť o samovraždu aj partner obvinenej. Prežil, no podľa zdrojov nejde o jeho prvý pokus. Muž má bohatú trestnú aj drogovú minulosť.