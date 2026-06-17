Zákaz pre civilné drony: Rusko uzavrelo vzdušný priestor nad Moskvou

MOSKVA - Ruské úrady s platnosťou od 20. júna obmedzili až do odvolania lety civilných dronov a ľahkých lietadiel nad Moskvou a niekoľkými susednými regiónmi. V stredu o tom informovala tlačová služba Rosaviacia (Hlavné centrum Jednotného systému riadenia letovej prevádzky) na oficiálnej štátnej aplikácii Max, píše o tom web ruského ekonomického týždenníka Expert.
Podľa oznámenia budú obmedzené lety ľahkých a ultraľahkých lietadiel aj civilných dronov (UAV) vo výške do 5.200 metrov, uviedla Rosaviacia. Okrem samotnej Moskvy sa zákaz vzťahuje aj na Moskovskú oblasť a časti Rjazaňskej, Tulskej, Kalužskej, Tverskej, Jaroslavskej a Vladimirskej oblasti, spresnila.
Bezpečnostné opatrenia ministerstva
Dočasné obmedzenia boli prijaté na žiadosť ministerstva obrany s cieľom zaistiť bezpečnosť. Pravidelné a charterové lety na letiskách v tomto regióne budú naďalej premávať podľa letového poriadku, uvádza vo vyhlásení Rosaviatsia.
Úplný zákaz letov civilných lietadiel v moskovskej vzdušnej zóne vo výškach menej ako 5.100 metrov s platnosťou od júna oznámila koncom mája Medziregionálna verejná organizácia pilotov a vlastníkov civilných lietadiel. Dôvod zákazu ani jeho trvanie neuviedla.
V uplynulých mesiacoch sa na sociálnych sieťach objavilo viacero videí, zachytávajúcich ako sa na ochranu Kremľa pred útokmi ukrajinských dronov rozmiestňuje na strechách výškových budov v Moskve čoraz viac obranných systémov Pancir. Naposledy umiestnili takýto systém na strechu obchodného centra Nord Star, v roku 2023 zase na strechu budovy ruského ministerstva obrany juhozápadne od Kremľa.