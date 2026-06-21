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Obľúbený dovolenkový raj chce drasticky zvýšiť vstupný poplatok! NEUVERITEĽNÁ suma za jeden deň

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BENÁTKY - Diskusia o turistickej dani v Benátkach sa vyostruje. Nový primátor Simone Venturini navrhuje zvýšiť vstupný poplatok pre jednodňových návštevníkov, ktorí prichádzajú do mesta na vrchole turistickej sezóny, z piatich až desiatich až na 50 eur. Informuje o tom agentúra APA.

Navrhované opatrenie je súčasťou primátorovho volebného programu a podľa jeho slov má slúžiť nielen na usmernenie pohybu návštevníkov, ale aj na financovanie nákladov súvisiacich s jednodenným cestovným ruchom. Podľa plánov mestskej správy by návštevníci pri včasnej rezervácii mali v budúcnosti zaplatiť približne 30 eur, pričom rezervácie na poslednú chvíľu by mohli stáť až 50 eur. Venturini plánuje v nadchádzajúcich týždňoch viesť rokovania s príslušnými vládnymi úradmi v Ríme, napísali v piatok (19. 6.) talianske médiá.

Benátky v roku 2024 vybrali na vstupných poplatkoch približne dva milióny eur a v roku 2025 príjmy vzrástli na zhruba 5,5 milióna eur. V rámci navrhovaných zmien sa diskutuje tiež o zrušení výnimky z poplatkov pre obyvateľov regiónu Benátsko, ktorí nemajú trvalý pobyt v Benátkach. Tento návrh podporujú viaceré hospodárske združenia, ktoré dokonca požadujú vyberanie poplatku počas celého roka. V tomto roku na základe súčasnej úpravy podlieha spoplatneniu 60 dní v porovnaní s 54 dňami v roku 2025.

Benátky
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Benátky  (Zdroj: Getty Images)

Zmeny odmieta opozícia, pochybnosti má aj ústavný právnik

Opozícia navrhované zmeny odmieta. Senátor Andrea Martella z Demokratickej strany (PD) sa vyslovil za zrušenie poplatku a namiesto toho požadoval lepšie regulovať prílev návštevníkov. Ostrú kritiku vyjadril aj bývalý primátor Massimo Cacciari. Vstupný poplatok do mesta označil za „barbarský“, „necivilizovaný“ a z jeho pohľadu protiústavný. „Nikto by nemal platiť za vstup do mesta tak, ako keby išlo o múzeum,“ povedal Cacciari.

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Pochybnosti vyjadril aj ústavný právnik Ludovico Mazzarolli. Kým suma desať eur by sa ešte dala považovať za prijateľnú, poplatok vo výške 50 eur vyvoláva ústavné otázky. Takáto vysoká suma by mohla obmedziť slobodu pohybu zaručenú v článku 16 talianskej ústavy, vysvetlil Mazzarolli.

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