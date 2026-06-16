Turecká polícia zasiahla: 27 zadržaných v kauze stavieb napojených na firmu Imamoglovej rodiny

ISTANBUL - Turecká polícia zadržala 27 ľudí v rámci vyšetrovania údajných nezákonných postupov týkajúcich sa vydávania povolení na užívanie stavieb, ktoré súvisia s projektmi úradne zaistenej stavebnej firmy väzneného istanbulského primátora Ekrema Imamogla. Informuje o tom agentúra DPA.
Polícia vykonala razie v Istanbule a dvoch ďalších provinciách zamerané na zamestnancov samosprávy, stavebných a inšpekčných spoločností. Jeden z podozrivých sa zrejme nachádza v zahraničí.
Vyšetrovanie sa podľa prokuratúry zaoberá obvineniami, že niekoľko projektov v istanbulskom okrese Beylikdüzü dostalo povolenie na užívanie stavieb napriek porušeniu územných plánov. Podozriví sú obvinení z falšovania úradných dokumentov a podvodov.
Turecké orgány v roku 2025 zaistili firmu Imamoglu Construction patriacu rodine istanbulského primátora. Došlo k tomu po tom, čo polícia zadržala primátora, ktorý je považovaný za najväčšieho rivala súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Toto vyšetrovanie je podľa DPA súčasťou širšieho vyšetrovania údajnej zločineckej siete napojenej na Imamogla. Ten všetky obvinenia odmieta ako politicky motivované.