Akčná policajná naháňačka s neuveriteľným koncom: Žena sa pred väzením ukryla v komposte!

PRAHA – Českí policajti majú za sebou zásah, na ktorý tak skoro nezabudnú. To, že sa zločinci pred zákonom schovávajú na rôznych bizarných miestach, je pomerne bežné. Tentokrát to bola mladá žena, ktorú po divokej naháňačke v uliciach našiel policajný pes ukrytú na záhrade medzi biologickým odpadom.
O prípade, ktorý sa odohral v pražskom Suchdole v stredu v podvečerných hodinách, oficiálne informovala Polícia Českej republiky. Celá dráma sa začala úplne nenápadne ako rutinná cestná kontrola. Policajná hliadka chcela zastaviť luxusné BMW, no vodič mal zjavne iné plány. Dupol na plyn a pred mužmi zákona začal zbesilo unikať.
Mestská naháňačka skončila o pár ulíc ďalej, kde vodič auto odstavil a dal sa na útek po vlastných. Policajti ho v spolupráci s kriminalistami rýchlo dostihli a za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovali na zemi.
Dôvod jeho úteku bol rýchlo jasný. Lustrácia ukázala, že muž má na 18 mesiacov zakázané šoférovať. Navyše sa odmietol podrobiť testu na drogy. Za marenie výkonu úredného rozhodnutia mu teraz hrozia dva roky za mrežami.
Nasadili dron aj psa: Našli ju v bioodpade
Z auta však okamžite po zastavení vyskočila aj jeho spolujazdkyňa, ktorá zmizla v obytnej štvrti medzi rodinnými domami. Do pátrania po nej museli nasadiť hneď niekoľko policajných hliadok, do vzduchu vzlietol policajný dron a na stopu bol nasadený aj služobný pes so svojím psovodom.
Po desiatkach minút intenzívneho hľadania prišiel šok. Policajný pes priviedol hliadku na záhradu jedného z rodinných domov priamo k plastovej nádobe na bioodpad. „Ženu sa podarilo po niekoľkých desiatkach vypátrať. K prekvapeniu všetkých sa ukrývala na záhrade jedného z domov v kompostéri s bioodpadom,“ uviedla k bizarnému incidentu česká polícia.
Dôvod, prečo sa žena neváhala natlačiť medzi hnijúcu trávu a odpadky zo záhrady, bol prozaický. Mala totiž okamžite nastúpiť do väzenia na 127 dní, kam ju súd poslal za majetkovú trestnú činnosť.