Nedeľa31. máj 2026, meniny má Petrana, Petronela, Nela, zajtra Žaneta

Predseda českého Senátu pod paľbou kritiky: Číne prekáža jeho cesta na Taiwan

Miloš Vystrčil
Miloš Vystrčil (Zdroj: Twitter/Senát Parlamentu ČR)
TASR

PRAHA - Čínske veľvyslanectvo v Prahe v nedeľu ostro kritizovalo cestu predsedu Senátu českého parlamentu Miloša Vystrčila na Taiwan. Podľa ambasády ide o „závažne zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny“, píše správa serveru Novinky.cz.

„Predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Vystrčil nerešpektoval postoj českej vlády ani prevládajúcu verejnú mienku a z dôvodu osobných záujmov trval na tom, že opäť navštívi taiwanský región Číny, čím závažne zasiahol do vnútorných záležitostí Číny, závažne narušil štátnu zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny, závažne porušil základné normy medzinárodných vzťahov a politický záväzok Českej republiky voči princípu jednej Číny,“ napísal hovorca na webovej stránke čínskeho veľvyslanectva v Prahe.

Veľvyslanectvo dôrazne pripomenulo, že Peking vždy rozhodne vystupuje proti akýmkoľvek oficiálnym kontaktom medzi krajinami, ktoré nadviazali s Čínou diplomatické vzťahy, a „taiwanským regiónom Číny“. „Čínska strana to dôrazne odsudzuje a zároveň sa rozhodne proti tomu stavia,“ zdôraznil hovorca.

Vystrčil navštívi ostrov na pozvanie predsedu Legislatívneho dvora

Vystrčil navštívi ostrov na pozvanie predsedu Legislatívneho dvora (parlamentu). Stretne sa s prezidentom, viceprezidentkou a niekoľkými ministrami. Zásadnou súčasťou cesty bude podľa jeho slov tiež biznis a v rámci návštevy bude odhalená aj lavička Václava Havla. Česká delegácia bude na ostrove do 4. júna. Predseda Senátu chcel cestu absolvovať vládnym špeciálom, no kabinet premiéra Andreja Babiša mu ho neposkytol. Vystrčil toto rozhodnutie ostro kritizoval a označil to za podraz. Na ostrov preto poletí komerčnou linkou.

