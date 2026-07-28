POZOR Na dvere klopú falošní kontrolóri PN! Na ľudí skúšajú NEBEZPEČNÚ fintu na vylákanie peňazí

BRATISLAVA - Na strednom Slovensku sa objavili falošní kontrolóri práceneschopnosti (PN), ktorí sa vydávajú za pracovníkov Sociálnej poisťovne (SP) a od ľudí žiadajú peniaze. Sociálna poisťovňa varuje, že jej kontrolóri nikdy nevyberajú hotovosť. V prípade podozrenia treba okamžite kontaktovať políciu, radí hovorca SP Martin Kontúr
Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práceneschopnosti, ktorí vystupovali v jej mene. "Klientom oznamujú porušenie liečebného režimu a požadujú od nich alebo od ich rodinných príslušníkov finančnú odmenu za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie, vrátane hrozby zastavenia výplaty tzv. péenky," opisuje Kontúr. V mene SP zdôrazňuje a pripomína, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste.
Kontrola dodržiavania liečebného režimu
Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne práceneschopný poistenec zdržuje. Kontrolovaný poistenec je povinný preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť.
"Zamestnanec Kontroly dodržiavania liečebného režimu Sociálnej poisťovne je povinný preukázať dočasne práceneschopnému poistencovi oprávnenie na vykonanie kontroly predložením Preukazu zamestnanca Sociálnej poisťovne a informovať dočasne práceneschopného poistenca o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s nemocenskými dávkami a v súvislosti s uznaním dočasnej pracovnej neschopnosti," vysvetľuje hovorca s tým, že kontrolór SP nikdy od klientov nežiada úhradu priamo na mieste.
Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, Sociálna poisťovňa odporúča bezodkladne kontaktovať políciu.