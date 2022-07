Slovenská herečka nechcela ani svadbu, teraz má 4 deti: Som taká krava!

Alena Antalová sa narodila 28. júla 1972, jej mama bola Češka. Konzervatórium navštevovala v Bratislave, kde žijú jej rodičia. Na vysokú školu sa vybrala do Brna a doteraz tam pôsobí v mestskom divadle.

V 90. rokoch sa mihla v seriáli Život na zámku, viac pozornosti si vyslúžila v projekte Četnické humoresky. Účinkovala aj v seriáli Poisťovňa šťastia a v jojkárskom počine Jenny. Zahrala si napríklad vo filmoch Barón, Spoločník, Léto s gentlemanem, Veterán.

Galéria fotiek (4) Zdroj: CT

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV JOJ

V septembri 2005 sa vydala za podnikateľa Josefa Juráčka. Ako vtedy prezradila, o ruku ho požiadala ona, keďže dieťa, ktoré už vtedy očakávala, chcel priviesť do rodiny. Kedysi pritom mala zo svadby obavy. „Keby mi niekto povedal, že budem vydatá... A vidíte, nevzalo mi to slobodu, ako som sa obávala. Nevzalo mi to krídla. Mám chlapa, ktorý mi tie krídla dáva,” povedala pred pár mesiacmi pre časopis Vlasta.

Manželia majú 4 deti, po svadbe sa narodila Alenka, o dva roky neskôr Elenka, o ďalšie dva Jan a po troch rokoch Marie. „Po Janíčkovi som si nevedela predstaviť, že by som nemala v bruchu ďalšie dieťa. Vždy som túžila po veľkej rodine a som pyšná aj vďačná osudu, že sa to podarilo,” vyhlásila kedysi pre iDnes.cz.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia

Dnes má herečka 50 rokov, no ako tvrdí, viac ako starnutie ju trápi to, aby bola dobrá mama. „Nebyť za kravu. Ja som toľkokrát taká mama krava!” priznala Antalová. V niektorých momentoch má proste pocit, že už to nezvláda, plače a trieska do volantu. „A spustíte lavínu, keď plače matka, ide to ako domino a deti sa hneď chytia a tiež sú v nepohode. Je tam už jeden moment, ktorý už niekedy rozpoznám, moment, keď si poviem: Teraz sa len nadýchni a vydýchni a nevrieskaj. Hlavne to nehovor, hlavne nebuď za blbú mamu. Nejaké starnutie? Kam sa hrabe strach zo starnutia, keď kričíte na vlastné deti!” tvrdí 4-násobná mama.