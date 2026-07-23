Po krache Solvexu sa dovolenkári dožadujú svojich PEŇAZÍ: Máte TIETO možnosti a využiť môžete aj banku!

BRATISLAVA - Slovenskou cestovnou kanceláriou Solvex otriasol úpadok. Spoločnosť po 26 rokoch na trhu oznámila, že od 20. júla už nedokáže plniť svoje záväzky voči partnerom ani klientom. Tisíce ľudí teraz riešia, ako sa dostať k svojim peniazom späť. Najnovšie "návody" ukazujú, ako sa k prostriedkom dopracujete späť. Môžete to skúsiť aj cez banku.
Ako upozornil portál Živé.sk, klienti cestovnej kancelárie majú v prvom rade využiť poistenie pre prípad úpadku, no v určitých prípadoch môžu skúsiť získať peniaze späť aj prostredníctvom reklamácie platby kartou v banke, takzvaného chargebacku.
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Na trhu pôsobili desaťročia
Solvex uviedol, že dôvodom krachu boli rastúce ceny palív a služieb, tlak na udržiavanie nízkych cien zájazdov, ako aj úpadok významného zahraničného obchodného partnera. Cestovná kancelária patrila medzi známych organizátorov dovoleniek na slovenskom trhu, pričom sa špecializovala najmä na pobyty v Bulharsku.
Spoločnosť má uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Colonnade Insurance. Tá potvrdila, že situáciu rieši v spolupráci s cestovnou kanceláriou a asistenčnou službou. Klienti, ktorí sa už nachádzajú v zahraničí a narazia na problémy s ubytovaním alebo návratom domov, majú kontaktovať spoločnosť Global Assistance na telefónnom čísle +421 911 803 500.
Ak ste ešte nevyrazili, máte tieto možnosti náhrady škody
Ľudia, ktorí ešte nevycestovali, si môžu uplatniť nárok na náhradu škody prostredníctvom poisťovne. Solvex informoval, že žiadosti prijíma Colonnade výlučne online cez formulár na svojej webovej stránke alebo e-mailom. Pri nahlasovaní poistnej udalosti je potrebné uviesť číslo poistnej zmluvy 8-893-015952.
Poisťovňa od klientov požaduje najmä vyplnený formulár na nahlásenie poistnej udalosti, kópiu podpísanej zmluvy o zájazde, doklad totožnosti, potvrdenia o zaplatení zálohy alebo celej ceny zájazdu a tiež doklady o prípadných ďalších nákladoch spôsobených úpadkom cestovnej kancelárie.
Ak zákazník platil za zájazd platobnou kartou a službu napokon nedostal, môže sa obrátiť aj na svoju banku a požiadať o reklamáciu transakcie. Banky na Slovensku umožňujú reklamovať platby uskutočnené debetnými aj kreditnými kartami. Spravidla však požadujú, aby sa klient najskôr pokúsil vyriešiť situáciu priamo s obchodníkom.
Prichystajte si papiere a dokumenty
Ako dôkaz môžu poslúžiť oznámenie Solvexu o platobnej neschopnosti, komunikácia s cestovnou kanceláriou či potvrdenie o uplatnení nároku v poisťovni. K reklamácii je vhodné priložiť aj zmluvu o zájazde, potvrdenie o platbe, faktúru a ďalšie dostupné dokumenty.
Dôležité je, že klient nemôže získať náhradu tej istej škody dvakrát. Ak mu peniaze vyplatí poisťovňa, túto skutočnosť musí oznámiť banke a naopak. Pri zájazdoch je pritom základným spôsobom odškodnenia uplatnenie nároku z poistenia cestovnej kancelárie pre prípad úpadku, pričom bankové reklamačné konanie môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.