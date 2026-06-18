Útok na letisko v Niamey: Ozbrojenci prenikli do areálu a spustili streľbu, armáda zasahuje

NIAMEY - Neznámi ozbrojenci zaútočili vo štvrtok na Medzinárodné letisko Dioriho Hamaniho v Niamey, hlavnom meste Nigeru. Podľa popredného bezpečnostného predstaviteľa letiska, ktorý nechcel byť menovaný, prenikli útočníci v ranných hodinách do areálu, kde spustili streľbu a bolo počuť niekoľko výbuchov. Informuje o tom agentúra DPA.
Bezpečnostné zložky podľa neho získali kontrolu nad letiskom približne po hodine od začiatku útoku. Okolitú oblasť uzavreli a polícia a armáda zostávajú v najvyššej pohotovosti. Úrady zatiaľ neposkytli informácie o totožnosti útočníkov ani o prípadných obetiach či zranených. Jeden z obyvateľov Niamey pre agentúru AFP uviedol, že prvé výstrely počul okolo 06.00 h miestneho času (07.00 h SELČ), pričom streľba sa začala pri vchode na letisko.
Letisko v Niamey bolo cieľom útoku už koncom januára, keď naň zaútočila teroristická organizácia Islamský štát v Saheli. Cieľom útoku bola vtedy aj priľahlá letecká základňa, na ktorej do roku 2024 pôsobili aj nemeckí vojaci. Po prerušení spolupráce s Nemeckom a ďalšími západnými krajinami ju využívajú okrem iného ruskí žoldnieri a sú na nej umiestnené drony zakúpené v Turecku, píše DPA.
Niger, vnútrozemská africká krajina približne s 28 miliónmi obyvateľov, patrí medzi najchudobnejšie štáty sveta a dlhodobo ňou zmietajú útoky ozbrojených skupín pôsobiacich v oblasti Sahelu. V júli 2023 sa tam dostala k moci armáda. Generál Abdourahamane Tchiani, ktorý má úzke väzby na Rusko, bol následne bez volieb vyhlásený za prezidenta a jeho mandát predĺžený minimálne do roku 2030.